Cómo recuperó Eva Bargiela el vestido que le robaron para la foto de la gala del Bailando

Increíble. Como si fuese una película de terror, Eva Bargiela se topó con una situación horrenda, de esas que nadie desea transitar y que la sumergió en un estado de desesperación absoluto. La blonda sufrió una extorsión, lisa y llanamente de un motoquero.

Todo se remite a su participación en la gala de presentación del Bailando por un sueño, que se desarrolló en el hipódromo de Palermo. La modelo consiguió un vestido maravilloso, pero lamentablemente el servicio de mensajería al que acudió para retirarlo se lo robó.

Sí, aunque suene inverosímil, la persona que retiró el atuendo en el local de la prestigiosa marca desapareció, le sustrajo el artículo. A horas del evento, Eva ingresó en un brote de angustia, en un ataque de nervios, que se encargó de narrar en profundidad.

Sobre el origen de todo el problema, ese eslabón primario del robo, Bragiela explicó: “Tenía un montón de cosas que hacer y mandé una moto. Me la cancelan al rato entonces pido una segunda y, al rato, me llaman del local para decirme que ya le habían dado el vestido a la primera".

Un amigo con conocimientos tecnológicos consiguió dar con la identidad del ladrón, así pudo contactarse e iniciar una negociación para recobrar esa prenda. Sobre ese diálogo, la mujer de Facundo Moyano contó: "Lo llamé llorando, le tenía que caer bien para recuperar el vestido”.

Y también detalló su estrategia para convencerlo: “Le dije que me había salido muy caro, que se casaba mi hermana y que por error lo tenían ellos. Me respondió que lo tenía su primo pero si llegábamos a un acuerdo económico, me lo devolvía. ¡Literalmente fue un secuestro de vestido!".

Respecto al monto que abonó para que el delincuente le entregara el vestido, Eva exteriorizó: "La verdad es que yo pagaba lo que hubiera que pagar pero le tiré un monto bajo porque pensé que me lo iba a subir... Le dije 5 mil pesos y al ladrón le pareció bien, a los 15 minutos me dio mi vestido".