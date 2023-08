Eva Bargiela contó qué le dijo Hugo Moyano, su suegro, sobre participar en el Bailando

Eva Bargiela dialogó con Catalina Dlugi sobre su participación en la nueva edición del Bailando. Además de contar sus sensaciones ante este importante desafío en su carrera, reveló lo que le dijo su esposo Facundo Moyano. Por si fuera poco, también tuvo una charla con su suegro, Hugo.

Estar en el programa de Marcelo Tinelli significa enfrentarse a mucha exposición, por lo que podría resultar poco benficioso para los ex líderes de Independiente. Aunque, la modelo sostuvo que no necesitaba pedir permiso, pero que lo mismo les avisó para que se fueran preparando.

Casamiento de Facundo Moyano y Eva Bargiela.

En primera instancia, la ex azafata de Guido Kaczka confesó: "Soy bastante reservada, porque siento que las cosas que una quiere hay que cuidarlas. Y también, porque lo que uno habla de los demás dice más de uno mismo que del otro. Sea la situación que sea, no creo que me vean nunca hablando mal sobre alguien. Creo que las actitudes son las que hablan por sí solas”.

“Para mí, participar del Bailando siempre fue un gran sueño que pensé que nunca se me iba a dar. ¿Viste que a veces pensás que hay cosas que no son para vos? No es que pensaba que nunca me iban a convocar, sino que estaba convencida de que no era para mí. Pero el año pasado estuve en un reality de deportes, The Challenge Argentina: el desafío, que también pensaba que no era para mí y llegué a la final. Eso rompió bastante mis prejuicios: nunca sabemos si algo es para nosotros o no si no lo probamos”, sumó.

Sobre lo que piensa su esposo, dijo: "Es que a eso me refería cuando pensaba que no era para mí... ¡Tanta exposición! Y la verdad es que cuando me enteré que volvía el programa me resultó muy atractiva la posibilidad de participar, y obviamente lo consulté con él. No fue un pedido de permiso, sino como un pedido de opinión. Y me dijo: ‘La verdad que no me divierte tanto -porque a los políticos siempre le están dando con un palo-. Pero si te gusta, hacelo’. La verdad es que él me motiva siempre a ir por más, en todos los aspectos: laborales, en el estudio, en todo”.

Hugo y Facundo Moyano cuando presidían Independiente.

En cuanto a una posible visita de Facundo al Bailando, Eva expresó: "No me dijo que no cuente con él, pero creo que le voy a tener que insistir un poquito, porque él se pone más nervioso si no es un programa de política o de actualidad. La verdad es que a mí me gustaría que me acompañara en alguna oportunidad”.

Para ponerle broche de oro a la entrevista, Bargiela detalló cómo fue la conversación que tuvo con el precandidato del partido de Guillermo Moreno sobre estar en el Bailando. Por lo que señaló: "Bien... Muy bien. También está muy contento de que esté en Bailando 2023. Todos me felicitaron”.