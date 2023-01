Facundo Moyano destruyó a Axel Kicillof y dijo en qué es peor que Macri

La tensión entre Facundo Moyano y Axel Kicillof llegó a un punto extremo luego de que el gobernador de Buenos Aires avanzara con la quita de personería gremial del sindicato de peajes. "Ni siquiera en el peor momento de enfrentamiento con el gobierno de Macri habían hecho un pedido de quita de personería gremial, como hace Kicillof", disparó el menor del clan Moyano.

Incluso fue un paso más allá y remarcó que lo que hace Kicillof está lejos de los principios del peronismo. "La dictadura militar quitaba personería a los sindicatos", aseveró.

"No te pueden pedir anular un sindicato. ¿Que tiene que ver con el peronismo eso?", se preguntó Facundo Moyano en diálogo con Radio Rivadavia. "El año pasado la empresa perdió 5 mil millones de pesos. Que le expliquen a los bonaerenses, porque la guita sale de algún lado. La izquierda agarra plata del Estado en cualquier cosa y después se ofenden y tienen reacciones como la de ayer para anular un sindicato. Kicillof es la izquierda", remarcó Facundo Moyano en relación a la empresa de autopistas de la provincia de Buenos Aires.

Para Moyano Kicillof se aleja de los principios del peronismo.

Más allá de todo, aclaró que está dialogando con la Ministra de Trabajo Kelly Olmos para solucionar el conflicto. "Charlé con ella porque entiende del tema. Ha sido vicepresidenta en AUSA", agregó en referencia a la empresa que funciona en CABA Autopistas Urbanas.

"La provincia de Buenos Aires tiene una postura caprichosa. Han destruido la empresa, el sistema y ahora quieren romper el sindicato. No tuvimos conflicto ni durante el gobierno de María Eugenia Vidal ni en el de Daniel Scioli. Han hecho la peor gestión de la historia de las concesiones viales", subrayó Moyano en referencia al gobierno de Axel Kicillof.

"El modelo a seguir es AUSA, que no despidió trabajadores. Aplica tecnología y no deja trabajadores afuera. No es que voy a hacer campaña con Rodríguez Larreta. Pero la verdad es la verdad", finalizó.