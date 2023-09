Las palabras con las que Facundo Moyano oficializó su separación de Eva Bargiela

Este jueves, Facundo Moyano estuvo como invitado en el programa Verdad/Consecuencia (TN), y allí más allá de sus comentarios sobre la difícil coyuntura que atraveisa el país, oficializó su separación de Eva Bargiela.

En un momento de la entrevista en el ciclo que lideran Luciana Geuna y María Eugenia Duffard, le preguntaron a Facundo Moyano por Eva Bargiela y su actual participación en el Bailando (América), entonces el referente político hizo una escueta y contundente mencón sobre la ruptura con la modelo.

Eva Bargiela y Facundo Moyano, en tiempos en los que reinaba el amor. Foto: Instagram @evabargiela.

“Su mujer forma parte del Bailando, ¿eso es algo que a usted lo incomoda?”, consultó Duffard, entonces algo incómodo Moyano se limitó a responder: “Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde. Nada para agregar”.

Sin dar detalles sobre la fecha de la separación, ni los motivos de la ruptura, Facundo Moyano dejó constancia así del final de la relación con Eva Bargiela, que había comenzado en 2018 y había dado un importante paso con el casamiento de ambos en octubre de 2021.

Por su parte, Bargiela tampoco ha aportado datos sobre la separación, y está plenamente enfocada en su participación en el Bailando y demás actividades de su actividad en el mundo del modelaje.