Lionel Messi le confesó a Migue Granados la posibilidad de tener un cuarto hijo

Este miércoles por la mañana, Migue Granados compartió un video en sus redes sociales para anunciar su entrevista a Lionel Messi en su programa de streaming Soñé que volaba, del canal OLGA. El video se volvió viral en cuestión de minutos en todo el Internet.

Si bien la entrevista estaba prevista que saliera a las 10 de la mañana, recién pasadas las 11 H. el momento más esperado llegó. El astro del futbol comenzó la charla con el humorista hablando de su familia y trabajo.

Migue Granados habló con Lionel Messi en su programa de streaming. Créditos: captura de pantalla Soñé que volaba.

Messi contó cómo es su rutina en su día a día. El futbolista se levanta cada mañana a las 7 A.M y les prepara el desayuno a sus hijos -Thiago, Mateo y Ciro- para llevarlos al colegio. También comentó que entrena desde muy temprano en el Inter Miami para no pasar tanto calor.

En esa misma línea, Migue Granados le consulto a Lionel Messi "si se considera un buen padre", a lo que el jugador de la Selección Argentina contestó que "cree que sí". "Soy buen padre porque mis viejos fueron buenos padres", expresó la figura del Inter Miami, quien en más de una ocasión se ha mostrado muy familiero.

La pareja lleva más de 15 años juntos y su amor continúa intacto.

Luego de contar algunos detalles de cada uno de sus hijos, Lionel Messi sorprendió a la audiencia al revelar que le gustaría ser nuevamente padre con su actual pareja, Antonela Roccuzzo. "Me gustaría. No estamos en la búsqueda, pero me gustaría ver si llega la nena", confesó el futbolista.

La charla entre Migue Granados y Lionel Messi duró 40 minutos y logró que más de 270 mil personas participaran en el canal de streaming. Al finalizar la entrevista, el actor se mostró muy agradecido con la audiencia y feliz por la nota.