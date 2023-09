El dato íntimo de la relación de Javier Milei y Fátima Florez: “Él está muy…”

Ya pasó el impacto, ese efecto que generó la confirmación de una pareja inesperada, la que configuraron Javier Milei y Fátima Florez. Claro que ahora la atención se centra en descubrir más detalles de la intimidad de los tortolitos, que generan curiosidad por su visibilidad pública.

En ese sentido, se han filtrado informaciones de todo tipo, como la supuesta actividad peculiar de los novios, que se entrelaza con el gusto por practicar el sexo tántrico o los proyectos a mediano plazo, que por el momento no abundan porque se encuentran en la cúspide de la química, del descubrimiento uno del otro.

Ahora, en Socios del espectáculo entrevistaron a Fátima y tras ver las declaraciones se produjo una revelación de un dato muy privado, que se vincula con la modificación en la postura estridente del político. La novedad surgió de la mano de Mariana Brey.

La panelista hizo gala de sus averiguaciones e iluminó una faceta singular de Javier: "Está muy feliz, no solo ella sino también él. Lo que me contaban con respecto a Javier, que obviamente está en este proceso de campaña para ser presidente... Viste que él es un tipo muy temperamental, pero lo vemos tranquilo, la gente de la política dijo 'bajó un poco el tono, después de las PASO, quizás está coucheado'".

En ese sentido, Mariana ahondó en el panorama y explicó que esa tranquilidad aparente no proviene de ningún consejero político, sino de la propia Fátima. "No, Javier no se deja couchear. Lo que lo tiene tranquilito, según me decían, tiene que ver con esta relación con Fátima Florez”, aseguró la periodista.

Y para aportar más sustento, Brey añadió: “Cuando él está acompañado, en pareja... Cuando conoce a Fátima, conoce a una mujer que de verdad le brinda todo lo que él necesita, que es seguridad, confianza y mucho amor. Está muy bien atendido por Fátima Florez".