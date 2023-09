El ex de Fátima Florez deslizó filosos dardos contra Javier Milei

Tras más de dos décadas de relación, Fátima Florez rompió el año pasado con Norberto Marcos, y la imitadora comenzó recientemente una relación con el candidato presidencial Javier Milei. Y ahora, el ex de la artista deslizó una filosa frase cuyo destinatario directo es justamente el líder de La Libertad Avanza.

Más allá del vínculo sentimental, Fátima Florez y Norberto Marcos tenían una relación laboral ya que él era su representante. Tras un largo silencio, el exmarido de la humorista dialogó con un móvil de A la Tarde (América), donde fue consultado sobre cómo tómo el romance de la actriz con Javier Milei.

“Estoy superando la situación, la vida continúa. Fátima es una persona grande, sabe lo que hace. Todo lo que hizo en su vida fue a conciencia. La cuidé mucho o tal vez demasiado. El amor se terminó, ¿qué le voy a hacer? No hay nada más que hablar”, expresó con pesar Norberto Marcos sobre su ruptura con Fátima Florez.

Luego, el entrevistado remarcó: “Yo sigo enamorado. Ella sabe lo que hace, es una persona grande. Fueron más de 20 años juntos, pero ella decidió tomar otro rumbo. Yo no hice a Fátima Florez, sino que la ayudé a construirla, fue un trabajo de a dos”.

En tanto que sobre la presencia de Javier Milei y Fátima Florez en el próximo regreso de Mirtha Legrand a la televisión, Norberto Marcos deslizó la primera la primera filosa frase al sostener: “Siento que no es una tirada de oreja, forma más parte de la campaña de él que algo en contra mío”.

Finalmente, al referirse a la chance de una reconciliación, el ex de Fátima Florez lanzó otro contra Javier Milei al explicar que nadie podrá querer a la artista como él. “No sé qué es lo que más me dolió. Me dolió todo. No me gustaron las formas en las que se hicieron las cosas, yo sigo llorando por ella, quiero que tenga la mejor de las suertes y siga triunfando. Nunca la va a amar como yo”, subrayó.