Carlos Nair Menem reveló la escatológica propuesta que le hizo a su novia

Priscila Bella, la novia de Carlos Nair Menem, se presentó junto al hijo del ex Presidente de la Nación en Cortá por Lozano, el programa de Verónica Lozano en la pantalla de Telefe. Allí, contaron una insólita anécdota.



Los sorpresivo de la relación es que, tras seis meses de noviazgo, la pareja decidió comprometerse. “Estuvimos conversando varios meses. Duramos horas hablando hasta que decidí ir a Formosa”, contó la emprendedora colombiana de 46 años.

Carlos Nair Menem y Priscila Bella.



Si bien hoy se muestra muy enamorados, reconocen que al principio hubiera varios roces por hábitos de Carlos Nair Menem. “No me gustaba que él tomara”, confesó Priscila Bella sobre el hijo del ex Presidente.



Por otra parte, hablaron de lo que fue la extraña y escatológica propuesta de casamiento. “Fue la propuesta de matrimonio más rara del mundo”, comenzó contando Priscila Bella, dándole pie a Carlos Nair Menem de ampliar.



“Me senté en el baño como que me había quedado dormido con una botella de alcohol, tenía el anillo y estaba en pelotas…”, continuó con el relato el hijo de Carlos Saúl Menem, quien tomó gran popularidad cuando participó de Gran Hermano.

Carlos Nair Menem y Priscila Bella. Foto: captura de TV.



Por su parte, Priscila Bella siguió con el desopilante relato y contó cuál fue su increíble reacción al ver a su novio y ahora prometido en esa extraña situación. “Entré al baño y lo vi sentado en el inodoro con una botella, desnudo, dormido y le grité ‘¡Carlos!’”, contó.



“Me emocioné, pero estaba como enojada porque después de tanto tiempo de remarla me había sentido mal. Me sentí rara”, agregó la emprendedora colombiana y futura esposa de Carlos Nair Menem.