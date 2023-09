La pregunta sin filtro de Mariana Fabbianni a la abogada de Aníbal Lotocki

Tras la conmoción generada por la muerte de Silvina Luna, el médico Aníbal Lotocki volvió a quedar en el ojo de la tormenta ya que él le inyectó metacrilato a la actriz en 2011, y ese fue el comienzo de su largo calvario en la salud. Este viernes, Mariana Fabbiani le hizo una pregunta sin filtro a la abogada del cirujano durante una entrevista en el programa DDM (América).

Ileana Lombardo, la letrada que defiende a Aníbal Lotocki se refirió a la preservación del cuerpo de Silvina Luna para una autopsia, cuando Mariana Fabbiani la interpeló con una punzante consulta. “¿Le puedo hacer una pregunta personal doctora? ¿No le genera un conflicto moral estar defendiendo a Lotocki en este momento?”, quiso saber la conductora.

Entonces, la abogada de Lotocki remarcó: “Yo estoy convencida de la inocencia de mi cliente; si no, no lo defendería. Vi todas las pruebas que se produjeron en la causa, escuché médicos hablar del tema; hay pericias que hizo el cuerpo médico forense. Lo cierto es que Lotocki fue condenado en esta causa, a eso no lo discutimos, y por eso hemos recurrido la sentencia en casación, actualmente. El punto es que la sentencia estableció que no había nexo causal entre la cirugía o el implante del producto médico que está en discusión con las enfermedades que invocan las pacientes. Esto lo dijo el cuerpo médico forense”.

En tanto que cuando le preguntaron a la letrada sobre los presuntos vínculos entre Aníbal Lotocki y el poder, la entrevistada contestó: “Hablan de un nexo con el poder y de que Lotocki estaría trabajando después de estar inhabilitado. Dos cuestiones que yo voy a llevar a la justicia porque son denuncias graves. Quien tenga como acreditarlo que lo demuestre".

Finalmente, ante la atenta mirada de Mariana Fabbiani, la abogada concluyó: "Si Lotocki tuviera un vínculo con el poder, no tendría una condena, no tendría a todos los medios en su casa en este momento, que lo tienen con una tobillera electrónica mediática, porque no puede salir de su casa. Tiene hasta un dron que está volando por arriba”.