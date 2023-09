Moria Casán reveló por qué sacó a Sofía Galán de una escuela para chicos con coeficiente alto

En su acervo descansan cientos de miles de vivencias maravillosas, de toda índole por su riquísimo recorrido por la vida, con innumerable cantidad de experiencias. Claro que esta historia de Moria Casán y la decisión que ejecutó con su hija Sofía Gala generó impacto.

La diva rememoró en su pasado y encontró una situación llamativa, con tintes risueños y peculiares, que aconteció en torno a su única heredera. Todo se remonta a una época en la que le recomendaron que cambie a la niña de colegio, a raíz de su inteligencia extrema.

Moria aceptó ese consejo y trasladó a una pequeña Sofía a una escuela especializada en chicos con alto coeficiente mental, con la idea de abrirle las puertas a una educación disímil a la habitual. Claro que se topó con una situación que le hizo cambiar de opinión.

La trama la reveló en el podcast que grabó junto a Lali Espósito, ese registro tan espectacular, en el que recordó esa circunstancia peculiar. “Cuando la llevé a un colegio de chicos ‘especiales’, con intelectualidad alta, te hacen pruebas de coeficiente intelectual. Mirá qué loco, ¿no?”, comenzó.

En la continuidad de la anécdota, Moria agregó la recomendación que le extendieron sobre Sofía y describió ese diálogo con autoridades del establecimiento educativo: “Entonces te dicen ‘conviene llevarla a un colegio con chicos de coeficiente alto’. Yo la cambié de escuela”.

Moria Casán contó por qué sacó a Sofía Gala de un colegio.

Respecto a los siguientes pasos, a la determinación de acompañar a su hija a este otro tipo de escuela, la One expresó: “La llevé y la dejé. Cuando fui a subir la misma escalera que ella, me encontré con un nenito que me preguntó ‘¿Usted es Moria Casán?’. Un nenito con gominita, saquito, cuatro o cinco años”.

Ese gurrumín actuó como un catalizador para Moria, dado que explicó: “Le dije que sí y él me respondió: ‘Yo leo La Nación y distingo sujeto, verbo y adjetivo’”. Y así añadió el desenlace irrisorio: Entonces dije ‘¡Aaaaaa!’ (grita). Pegué un grito ante el monstruito y la saqué a Sofía de ahí”.