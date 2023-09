Moria Casán blanqueó su relación con el consumo de marihuana

A los 77 años, Moria Casán está más vigente que nunca. Icónica, única e irrepetible, La One volvió a la televisión como jurado del Bailando, se acaba de estrenar un podcast sobre su vida en Spotify mientras su video con Lali Espósito sigue sonando fuerte. Y como siempre, sus declaraciones y opiniones despiertan interés.

De visita por Soñé que volaba, el programa de streaming de Migue Granados (Olga en vivo), Moria Casán habló de todo, de la fama, de cómo su niña interior la guía a cada paso como si fuera “su psicóloga” y, también, de las drogas y su uso recreativo.

En ese contexto, el hijo de Pablo Granados, quiso saber si Mo, en su intimidad, gustaba del consumo de flores de Cannabis sativa. “¿Cuántos cigarrillos de marihuana fumás?”, disparó Migue, y la capocómica le contestó: "Uno, medio, pero nada".

Sorprendido por la respuesta de la invitada, un productor repreguntó: "¿Aceite, tampoco?". "El aceite de cannabis me aburre, porque me da a geriatrico", aseguró entonces Moria sobre el producto que tiene muchos beneficios médicos y se usa para paliar dolores y dormir mejor, entre otras cosas.

Moria volvió con todo al ruedo del Bailando. Instagram Moria Casán.

Dispuesto a indagar a fondo como en su podcast La Cruda, Migue Granados fue por más con la figura de América: "¿Te gusta estar re loca?". Pero la Casán contestó, contundente, sobre ese estado en particular: "Yo ya soy re loca, pero a mí no me gusta nada que me saque de mi eje".

Y Moria ahondó: "Me gusta algo que ni me altere ni me baje. Trabajé mucho para estar en mi eje, no quiero nada que me boludee y que me ponga loca. ¿Para qué construyo mi persona, si después me tengo que poner loca?". "¿Para qué me tengo que poner loca con una sustancia? Soy una pelotu.com", cerró.

Las polémicas declaraciones de Moria tras las PASO

A mediados de agosto, luego del resultado de las PASO, Moria Casán le expresó su opinión a Ángel de Brito. "El resultado de las elecciones no me asombró, era previsible que surgiera algo diferente. Y no me fijo en Milei, no me fijo en el adversario. Si pongo mi energía, es en Sergio Massa, que es el actual ministro de Economía, de Hacienda, de Finanzas”, dijo Mo.

Moria y Lali en el videoclip de Quiénes son. Instagram Moria Casán.

“Creo en él por todo el trabajo que está haciendo, más allá de todo. Tres vueltas al mundo para conseguir guita, después de la pandemia, COVID, más cosas no pudieron pasar, sequía", opinó Casán, antes de aclarar que el subidón del dólar la tenía sin cuidado.

"No me fijo en el dólar porque yo no cobro en dólares", señaló, y luego indicó: “Me gusta que el dólar esté explotado porque así si tengo que pagar cosas, cambio mejor. A mí me sirve, mañana tengo que pagar una cuota difícil, entonces cambio dólar".