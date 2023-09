Así fue la boda de la que Moria Casán decidió huir

Si hay alguien que tuvo una vida más que vertiginosa, esa fue Moria Casán, quien tuvo amores mediáticos, algunos desconocidos y, aunque cueste creerlo, hasta historias que terminaron en fracaso de manera insólita.



Una de esas experiencias poco habituales fue la de su casamiento fallido con Andrés del Sol, en la Isla de Caras, en 2008. ¿Qué pasó aquel día? Increíblemente, La One decidió huir de su casamiento.



En el podcast de Spotify La One, donde repasa distintos momentos de su vida, Moria Casán contó, en primer lugar, que tuvo varios casamientos, aunque no hayan sido totalmente formales, ni mucho menos por amor.

Moria Casán habló de los casamientos que tuvo en su vida.



“Tuve casamientos con amigos, simbólicos. Con testaferros del momento. Soy cero institución del matrimonio, pero tengo un montón de casamientos”, reveló Moria Casán sobre esas uniones.



“Me parece que es una manera de decir: ‘Bueno, no para para toda la vida’, pero está bien. Me encanta la gente que se juega conmigo, que no tiene prejuicios, ni calesitea”, agregó La One a modo de explicación.



Asimismo, Moria Casán recordó cómo fue el día en el que decidió huir de su propio casamiento. Fue con Andrés del Sol, en la Isla de Caras, en el año 2008. “Me casé en Buzios con alguien con el que no me quería casar”, contó.

Moria Casán y Andrés del Sol. Foto: revista Caras.



El mejor amigo de Moria Casán, Galo, compartió sus recuerdos de aquella insólita situación. “Éramos diez amigos. Fuimos todos a Buzios. El día que ella se pone el vestido de novia, que íbamos a hacer el casamiento, dijo: ‘No me quiero casar. Le dicen que no me quiero casar’. Quería ser la novia fugitiva de un casamiento que era mentira”, comentó.



Un año después de aquel casamiento, Moria Casán y Andrés del Sol decidieron ponerle punto final. “Estamos ahí, separados. Estamos a punto. No sé si llamarla crisis. Somos amigos. En algunos momentos estamos juntos y en otros no”, decía La One en aquella época.

Moria Casán y Andrés del Sol. Foto: revista Caras.