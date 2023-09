Aseguran que La China Suárez quiere parecerse a la novia de Rusherking con un maquillaje

Desde hace un tiempo, los usuarios de las redes sociales aseguran que La China Suárez no soltó todavía a Rusherking y, para afianzar esa teoría, comenzaron a remarcar que la actriz quiere parecerse a Mar Lucas, la novia del cantante.



La cuenta de Instagram Gossipeame publicó un video de TikTok en el que se la ve a La China Suárez utilizando tinturas para simular pecas. Inmediatamente, los usuarios de las redes sociales comenzaron a asegurar que quiso copiarse a la influencer española.



La “casualidad” no pasó inadvertida y muchos recordaron cuando, en su momento, se decía que era Wanda Nara quiere intentaba copiar el estilo de La China Suárez, luego del escándalo por Mauro Icardi. Ahora, la que quedó en el ojo de la tormenta es la actriz y cantante.



Esta no es la primera vez que La China Suárez y señalada por, aparentemente, querer parecerse a Mar Lucas, ya que hace un tiempo la actriz había decidido teñirse el cabello de un color muy similar al de Mar Lucas.



“Changos, La China y la actual de Rusherking son exactamente iguales”, había advertido la periodista y especialista en redes sociales Juariú, quien hizo la comparación entre la actriz y la influencer.

La China Suárez y Mar Lucas, la novia de Rusherking, tienen un increíble parecido.



No obstante, La China Suárez no sólo fue señalada por querer parecerse a Mar Lucas, sino que también comenzaron a criticarla por copiarle el estilo de vestimenta a Rusherking, algo que también había llamado mucho la atención.



En las fotos que se viralizaron en los últimos días se la puede ver a la actriz con un look Street style con aires urbanos, como en muchas ocasiones aparece luciendo Rusherking. La China Suárez se mostró con una campera estilo bomber, oversize, con varios colores y estampas.