La confesión sin filtro de Marcela Tinayre a la hora de competir contra Mirtha Legrand, su mamá

Se dará algo inédito en la pantalla chica de Argentina, donde la legendaria reina de los almuerzos, Mirtha Legrand, estará al aire al igual que su hija, Marcela Tinayre.

Todo indicaría que el hito se dará el próximo sábado 30 de septiembre cuando Mirtha Legrand vuelva con sus clásicos pero esta vez por la noche, por lo que no solo competirá con Andy Kusnetzoff y su programa Podemos Hablar (Telefe), sino que también lo hará con Marcela Tinayre y Polémica en el bar (América).

Marcela Tinayre, Mirtha Legrand y Juana Viale, la dinastía de la conducción

Y fue en el mítico ciclo, que lleva 60 años al aire, donde la hija de la diva de la televisión argentina es conductora, que eligió hacer alusión a este evento desafortunado que se avecina.

"¡Ay! ¿Saben que voy a competir con Juana y con mamá los sábados a la noche? Va a ser horrible. Yo no me siento cómoda para nada, quiero que lo sepan", comenzó diciendo Marcela Tinayre.

Uno de sus compañeros comentó: "Vamos a estar acá con cuchillo y todo". A lo que la conductora expresó: "No porque es otro canal con el que nosotros no competimos. Si me gustaría que vayan pensando los productores, salir al aire al unísono. La Legrand, la Tinayre y la Viale, vamos a copar muchas horas de la televisión argentina los fines de semana".

Luego, el panelista y periodista Gabriel Schultz le consultó por la coincidencia de horario: "Tantas horas y las ponen en el mismo horario'", Marcela Tinayre respondió filosa: "Hubo un dueño de una productora, un vivarochón. Por eso no quiero nada de comer ni nada de eso. me estoy abriendo contando todo esto".

Una gran lucha de rating se viene en el primetime de la pantalla chica argentina entre madre e hija, con el ciclo característico de Mirtha Legrand y Polémica en el bar, respectivamente y Podemos Hablar.

Si bien el debut de la 'Chiqui' está prevista para el 30 de septiembre se rumorea que puede estirarse para el sábado 7 de octubre, aunque lo certero es que Mirtha Legrand está con las pruebas de vestuario para competir directamente con su hija.