Revelan quién es la conocida figura cuya presencia en el velorio de Silvina Luna desató polémica

A un par de semanas de la muerte de Silvina Luna, se dio a conocer que la presencia de Pamela Sosa en su velorio generó polémica, tanto por su actitud como por el hecho de que no eran amigas.

Desde LAM (América), Ángel de Brito detalló sobre el revuelo que desató Pamela Sosa en el adiós a Silvina Luna: “Esto es algo de lo que no se habló mucho, pero pasó tanto en el velatorio y en el entierro de Silvina. Cinthia Fernández puede ser testigo de lo que voy a contar ahora… De repente vemos a una persona toda montada, muy producida para el evento y a todo el mundo le llamaba la atención".

Luego, el conductor agregó: “Era Pamela Sosa. Yo no la vi, pero me contó Cinthia que estaba muy dramática, que lloraba. No había cámaras, además, en ninguna de las dos situaciones. Ni en el velatorio ni en el panteón, en la ceremonia más íntima. La verdad que no la identifiqué. En un momento Cinthia me dijo: ‘¿Quién es esta?’, porque la vio en una situación que la verdad no daba”.

Sobre la cuestionad presencia de Pamela Sosa en el velorio de Silvina Luna, Ángel de Brito explicó: “Después Cinthia me llamó y me dijo: ‘Era Pamela Sosa, esta caradura estaba haciendo todo este acting’. Y obviamente que Pamela es víctima también, más allá de que haya sido pareja. Lo que les molesta, es la exposición que está haciendo de todo esto. No era amiga de Silvina y defendió a Lotocki. Después sí se sumó y habló con Fernando Burlando”.

Pamela Sosa fue a increpar a Aníbal Lotocki, horas después del último adiós a Silvina Luna. Foto: Captura TV.

Más allá de la controversia por su aparición en el velorio de Silvina Luna, Pamela Sosa también irrumpió a los gritos frente a la casa de Aníbal Lotocki, horas después de la despedida final a la actriz en el Panteón de Actores del cementerio de la Chacarita.