A qué reconocido reality internacional ingresó Alex Caniggia

Alex Caniggia ha sido el centro de atención en estos últimos días. A mediados de julio, le dio la bienvenida al mundo a Venezia, su primera hija, fruto de su relación con la bailarina Melody Luz. La artista y "el emperador" llevan más de un año juntos.

Pero no todo es color rosa y a principios de agosto, Eltrece anunció la baja del programa que conducía, Los Desconocidos de Siempre. El mismo tuvo su comienzo en enero de este año, pero, por el mal rating y piso que le dejaban al Chino Leunis y al Pollo Álvarez, decidieron sacarlo de circulación.

Melody Luz y Alex Caniggia se han mostrado muy enamorados. Créditos: Instagram Alexcaniggia.

Días después, un video de Alex Caniggia empezó a hacerse viral por las declaraciones contra su madre, Mariana Nannis. Y en las últimas horas lanzó picantes mensajes contra Ángel de Brito y Yanina Latorre. Y, los periodistas de espectáculos, no se quedaron callados y le respondieron con todo.

"Las adicciones de los padres tienen secuelas graves en sus hijos. Quedan tarados como este parásito", fue una de las respuestas de Yanina a los comentarios del hijo de Claudio Paul Caniggia.

La historia que compartió Alex Caniggia para anunciar su participación en el programa. Créditos: captura de pantalla Instagram Alexcaniggia.

En medio de tanta controversia, Alex Caniggia ingresó a un famoso reality internacional: Gran Hermano España VIP, una versión donde los concursantes son celebridades. La última vez que se emitió este formato del programa en el país europeo fue en 2019.

"El emperador" compite contra 17 participantes, entre ellos está Sol Macaluso, periodista argentina. El influencer hizo su anuncio a través de sus redes sociales (@Alexcaniggia). En su presentación, dejó en claro la mala relación que tiene con sus padres, el buen vínculo con Charlotte Caniggia, su hermana; y su vida como padre.

"Soy Alexander Caniggia. Para los que no me conocen soy el rey de los reyes. Mis padres, Claudio Paul Caniggia, conocido mundialmente, exfutbolista con la Selección Argentina; mi madre, Mariana Nannis, no trabajó, bueno, hizo un par de realities. Con mi padre no hablo hace años, con mi madre tampoco. Mi hermana también estuvo en GH VIP. Charlotte es mi hermana melliza, somos los dos a la par, hacemos todo juntos. En el último reality entré como soltero y salí re casado que tengo un bebé encima, Venezia Caniggia que es hermosa, dos meses tiene. Me traje un peluchito de ella y unas fotitos, para tenerla ahí.", contó el joven.