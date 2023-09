Shakira se llevó todas las miradas y aplausos con su presentación en los MTV Video Music Awards

Este martes 12 de septiembre, se realizó en el Prudential Center de Nueva Jersey los MTV Video Music Awards, los premios que destacan y reconocen los mejores videos musicales del año.

Así fue la presentación de Shakira en los MTV Video Music Awards

Este año, Shakira deslumbró a la audiencia con una presentación de diez minutos, que incluyó temas nuevos como también clásicos, como Hips Don't Lie y Whenever, Wherever. La última vez que la artista realizó una performance en esta premiación fue en 2005, donde interpretó La Tortura.

Este 2023 ha sido muy fructífero, en materia musical, para la cantante colombiana. A mediados de 2022, la artista anunció su separación de Gerard Piqué, con quien compartió más de diez años de amor. A pesar de haber sido un doloroso momento, ya que el futbolista la habría engañado mientras estaban juntos con Clara Chía, Shakira pudo renacer de las cenizas y abrió este año junto a Bizarrap con un tema que batió varios récords: la BZRP Music Sessions #53. De hecho, esta canción fue la "frutilla del postre" de su performance en los VMA's.

Taylor Swift, otra de las ganadoras de la noche. Créditos: Twitter @misamericana.

Todas las celebridades presentes bailaron sus temas, pero quien se llevó todas las miradas fue Taylor Swift, que fue captada bailando las canciones de Shakira.

La cantante colombiana fue aclamada y ovacionada por el público con este regreso a los escenarios que tuvo brillos, movimientos de caderas e increíbles coreografías. Además, Shakira fue galardonada con el Premio Vanguardia Michael Jackson, siendo la segunda artista latinoamericana en recibirlo. El mismo es un reconocimiento a aquellos artistas que han logrado tener un gran impacto en la industria musical.

Pero este no fue el único premio que recibió en la noche, sino que también fue reconocida en la categoría "Mejor colaboración del 2023" con TQG junto a Karol G.