Morrissey reprograma su presentación en Argentina: el particular motivo

Morrissey anunció la reprogramación de su gira internacional por sus 40 años de carrera, que incluía un show en Buenos Aires pautado para el 23 de septiembre en el Movistar Arena. El músico británico contrajo dengue en México, donde debía presentarse este fin de semana.

"Debido a motivos de salud recientemente anunciados por el artista, el concierto programado para el sábado 23 de septiembre no podrá llevarse a cabo. En los próximos días estaremos compartiendo noticias actualizadas", informaron desde la producción del show previsto en nuestro país.

La triste noticia llegó desde México, donde Morrissey debía presentarse este domingo en el Palacio de los Deportes para iniciar su gira por América Latina. Al conocerse los detalles de su estado de salud, se debió reprogramar la totalidad del tour mundial. Las ocho fechas previstas para Estados Unidos, por ejemplo, ya fueron pautadas para octubre.

Morrissey.

Recordemos que el actual tour del ex líder de The Smith se enmarca en los festejos por sus cuatro décadas sobre los escenarios, cuando junto a Johnny Marr lanzaron el disco "The Smiths", editado en 1984. El grupo, que completaban Andy Rourke y Mike Joyce, fue un suceso en toda Europa con míticas canciones como "The Queen Is Dead" o "Meat Is Murder". Luego de varios conflictos internos, las banda se disolvió en 1989.

A partir de ese año, comenzó la carrera solista de Morrissey con la publicación de 15 discos, entre los que se resaltan su debut con "Viva Hate", "Vauxhall and I" o "You Are The Quarry", y canciones como "Alma Matter", "Everyday Is Like Sunday", "Sudehead" e "Irish Blood, English Heard".

Su primera visita en Argentina fue en 2000 en el Luna Park, concierto que fue el puntapié para las cinco visitas que le siguieron. La última, en 2008, se despachó con un show de Lados B en el DirecTv Arena.