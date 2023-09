Cinthia Fernández fulminó a Morena Rial por defender a Aníbal Lotocki: “Es un asco y una…”

La partida de Silvina Luna sensibilizó a toda la sociedad, por su desenlace aciago y evitable, así como por su don de empatía y magnetismo. La opinión pública direccionó la atención en la causa que investiga su muerte y la probable responsabilidad de Aníbal Lotocki.

En las antípodas de ese clamor popular que señala al médico, que incluso impulsó a muchísimas personas a presentarse en la puerta de su domicilio, Morena Rial se manifestó con un discurso llamativo, bastante ambiguo que muchos consideraron una defensa.

La hija de Jorge Rial escribió en una storie de su cuenta de Instagram una respuesta singular a la pregunta sobre qué piensa de Lotocki, basada en su fascinación por las operaciones estéticas. Ahí, la influencer soltó: "Lo único que puedo opinar es que es un doctor. Y que cada doctor analiza los casos y, si es viable, va para adelante”.

Para luego agregar una justificación controversial, extraña y que le significó un repudio: “Si tienen reclamos es a la empresa que admite que este producto esté permitido para usar. Creo que deberían dejar de culpar a una persona de asesina tan solo por un minuto de fama".

En el tratamiento de la noticia en el ciclo de Fabián Doman en eltrece, Cinthia Fernández estalló de ira y opinó: "A Morena no le vendría mal laburar. Esto es una falta de respeto a la familia de Silvina. No tiene ni idea de lo que vivió. Esto es un asco, la desinformación que maneja (no se puede creer)".

Y en la continuidad de su percepción de Morena, Cinthia exclamó: "Ojalá Lotocki vaya preso y ojalá tu familia no te tenga que llorar. Esta piba es todo lo que no hay que hacer y declaró todo lo que no hay que declarar. Es una irrespetuosa. Esto es un asco. Es un asco la falta de empatía. No tiene idea esta piba de lo que pasó Silvina, no tiene la más re puta idea de lo que va a sufrir toda la familia de manera perpetua, es una irrespetuosa".