Polémica por la defensa de Morena Rial a Aníbal Lotocki tras la muerte de Silvina Luna

En las últimas horas se generó una fuerte polémica alrededor de Morena Rial, luego de que se expresara, sorpresivamente, en defensa de Aníbal Lotocki, poco más de una semana después del fallecimiento de Silvina Luna.



No es común que esto suceda. Más bien, lo que se dio en estos días fue una marcha atrás de aquellas personas que en el algún momento defendieron al cirujano. Tal vez hayan tomado conciencia o quizá lo hicieron para evitar el repudio público.

La defensa de Morena Rial a Aníbal Lotocki tras la muerte de Silvina Luna.



Sin embargo, a Morena Rial esto parece no importarle demasiado, dado que salió en las últimas horas a defender a capa y espada al doctor Aníbal Lotocki. Toso surgió a partir de la consulta de un seguidor, que le preguntó si le daba miedo hacerse tantas operas luego de lo que le sucedió a Silvina Luna.



“No me voy a meter en ese debate porque me parece que todos se agarran para defenestrar a un doctor que amo y que creo que no es su culpa”, contestó Morena Rial. “Cuántos otros doctores, si así se los puede llamar, hicieron desastre, pero como no son Aníbal no lo hacen ni público ni lo matan. Y digo mis motivos”, agregó.



“Cada cuerpo rechaza o adhiere de diferente forma los productos introducidos, pero a cada persona antes de ser operada se le consulta y firma un consentimiento sobre el tratamiento u operación”, dijo, explayándose, la hija de Jorge Rial. “Cada uno defiende y piensa como quiere y siente”, cerró ese primer mensaje en sus historias de Instagram.

Asimismo, ante la pregunta sobre qué piensa del doctor Aníbal Lotocki, Morena Rial fue contundente en su respuesta. “Lo único que puedo opinar es que es un doctor y que cada doctor analiza los casos y si es viable se va para adelante”, contestó la joven.



“Si tienen reclamos es a la empresa que admite que ese producto esté permitido para usar. Creo que deberían dejar de culpar a una persona de asesina tan sólo por un minuto de fama”, concluyó Morena Rial.