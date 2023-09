Las mejores amigas de Silvina Luna confesaron la última voluntad de la actriz y cómo fue el momento en que la desconectaron

Las dos amigas más cercanas de Silvina Luna fueron entrevistadas este viernes en el programa A la Barbarossa (Telefe), y allí confesaron cuál fue la última voluntad de la actriz en su largo calvario de salud que la llevó a un desenlace fatal.

“En el último tiempo en la internación no podía ni moverse básicamente, así que solo podíamos ponerle pelis, le gustaba que le pongamos a Luis Miguel de fondo, o algún tipo de meditación”, comentó Eugenia, sobre la dramática situación de salud que atravesó Silvina Luna en días recientes.

En tanto que cuando consultaron sobre los dolores que padecía Luna, su amiga reconoció entre lágrimas: “Era muy fuerte verla así, tirada… en el último tiempo no aguantaba más. Con el tiempo se empezó a rendir, lo dio todo, a lo último con lo poco que podía hablar decía que no aguantaba más, se preguntaba mucho por qué estaba pasando por eso”.

Además, Eugenia dejó en claro la preocupación de Silvina Luna por el progresivo deterioro de su salud. "Nos habló mucho de no dejar solo a su hermano en el último tiempo. Sentimos que en algún punto nos iba preparando a todos de a poco".

Por su parte, sobre las horas compartidas con Silvina Luna durante su prolongada internación por el deterioro de su salud, Analía se sinceró: "Fue terrible ver su agonía, su dolor, ver que su cuerpo no le funcionaba y que no se podía avanzar. Fue tremendo ver que no podía salir de ahí, la verdad es que no se lo deseo a nadie. Silvina fue una luchadora hasta el último momento, nos miraba y nos decía ‘la tengo difícil’, pero seguía pidiendo por favor que la ayudemos a hacer ejercicio, a levantarse... ella quería salir de ahí, quería vivir”.

A su vez, la entrevistada agregó sobre la última voluntad de Luna: “Los últimos días se daba cuenta que no podía más y lloraba, pensaba en todo, y llegó a decir que quería trascender que no aguantaba más estar en ese cuerpo enfermo”.

Finalmente, sobre el momento del adiós a Silvina Luna, su amiga reveló: “Fue hermosa su despedida dentro del dolor que sentíamos y sentía ella, pero estábamos quienes la amábamos a su alrededor, amigos y hermano, tocándola, dándole amor, poniéndole mantas, de a poquito le fueron sacando el que regula la presión y otras asistencias. Se fue yendo rodeada de amor y con nosotros ahí”.