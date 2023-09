El Flaco Pailos celebra sus 40 años de trayectoria en Mendoza: "Es un repaso de mi vida"

Fernando el “Flaco” Pailos llega a Mendoza para repasar sus 40 años de trayectoria con un show en el que habrá humor, cuentos e historias pedidas por la gente y, por supuesto, música.

El humorista se presentará el próximo domingo 3 de septiembre a las 20 en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz y los tickets pueden adquirirse a través de EntradaWeb, con valores que oscilan entre los $5.000 y los $6.000.

En diálogo con MDZ Radio, Pailos contó que armó este show “por una conversación que tuve el año pasado con amigos. Ellos siguieron con sus propios caminos, pero cuando me dijeron que eran 40 años empecé a hacer un recuento de todo y vi que todas las cosas que me habían pasado eran lindas, dije ‘hay que festejarlo’”.

Y detalló: “Hago un repaso de mi vida, de momentos importantes, todo con humor, anécdotas, historias. Hay una pantalla donde repaso los doblajes, tengo saludos de artistas, llevo la viola y hacemos una parte musical”.

Además, Pailos fue pidiéndole a la gente que le diga “qué chiste, qué historia, qué anécdota, qué personaje quieren volver a escuchar o ver en este show. Armé un top 5 que va cambiando en los distintos lugares” y los preferidos son “los personajes de los borrachos, el cuento de Tarzán, la Cenicienta, el Gallo Chacho “.

Sobre sus inicios como humorista, Pailos recordó: “Yo tenía un trío con el que hacíamos música nada más y fuimos a tocar a un lugar en Río Tercero (Córdoba) y esa noche a la gente no le gustaba o se dieron cuenta que éramos malos, no nos daban bola. Se me ocurrió contar un chiste del Negro Álvarez, el que tocaba el bajo también contó un chiste, hicimos un par de temas, una imitación y la gente se prendió. Cuando terminó el show dijimos ‘está bueno esto’. Al principio el humor fue un complemento de la música”.

“Después cambió todo y terminé con ese trío haciendo dos temporadas en Carlos Paz y no paramos más”, añadió y sostuvo que “en mis espectáculos siempre hay música. En este show me pongo a tocar y canto con la gente algunos temitas conocidos. Tiene mucha interacción con la gente”.

Finalmente, y luego de contar chistes y anécdotas con el humor que lo caracteriza, cerró: “Es una hora y media donde tratamos de resumir esta historia de 40 años”.

Escuchá la nota completa en Tardes de Frente: