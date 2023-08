Soledad Solaro lloró al revelar qué hará con sus óvulos congelados

La maternidad es un tema difícil de abordar. Si bien está asentado en nuestra sociedad, para todos no es la misma experiencia. Justamente Soledad Solaro fue entrevistada por esto, ya que recientemente congeló óvulos, y se largó a llorar desconsoladamente cuando relató su versión.

En exclusiva con Sofía Macaggi contó los motivos que la llevaron a tomar dicha decisión. Además, explicó que para ella no fue nada fácil, sino que tuvo un proceso de analizarlo y pensar que era lo mejor para su futuro. Pese a lo triste que dicha situación la hace sentir, señaló que intenta tomárselo con humor.

Soledad contó que logró empatizar con las mujeres luego del proceso al que se sometió.

Cabe recordar que no hace mucho tiempo, la rubia se colocó el "chip sexual". En su momento, afirmó: “A partir de los 38 o 40 años las mujeres pierden testosterona que es una hormona más importante que el estrógeno en sí mismo, después la mujer convierte estrógenos en testosterona".

Y agregó: "Se coloca un pellet, que es como un granito de arroz, que se coloca debajo de la piel con un pinchacito de anestesia local en dos minutos y durante cinco meses va a liberar testosterona natural. Va a darte más energía, ayudarte a ganar masa muscular, estar mejor de ánimo, dar sensación de bienestar, tiene un montón de beneficios".

Retomando lo de los óvulos, Soledad señaló: "Fue fuerte. Trato de tomarlo con humor pero a veces cuesta. Sobre todo ahora. Yo congelé a los 38 y congelé dos veces. La primera vez cuando fui, las inyecciones para estimular no me estaban prendiendo y ahí es cuando tomas consciencia de lo que estás haciendo. Traté de tomármelo como si fuese un trámite corto".

Solaro reveló por qué no se anima a ser madre.

También, sostuvo que empatizó con las mujeres que atraviesan este proceso, por lo que dijo: "Ahí me pude poner en el lugar de las mujeres que luchan tanto y les cuesta tanto ser mamás y decís -uhh-. Después congelé y los tengo ahí frozen pero todavía no me animo a decir chau hasta luego. Sola no me animo a ser mamá" .

La conductora preguntó: "Decías recién 'yo no me animo a ser madre soltera'. Digo, ¿preferís resignar la maternidad?". A lo que la ex de Leo Squarzon respondió: "Y...me agarrás en ese proceso, Sofi. Sí, estoy en ese momento en el que digo 'y ya está' , en el que digo 'tiempo'. Hoy mi prioridad pasa por tener mi compañero. Es un tema sensible para mí".