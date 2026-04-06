Eduardo Feinmann explotó por la entrevista que el streaming Olga le hará a Agostina Páez: "Vergüenza"

El conductor lanzó un fuerte comentario en las redes sociales sobre la abogada acusada de racismo y fue contundente.

Agostina Páez finalmente pudo regresar a Argentina luego de estar detenida en Brasil tras ser acusada de racismo. La joven abogada fue invitada al streaming Olga, donde hablará de su situación, y Eduardo Feinmann la destrozó.

La charla se dará en el programa Sería Increíble y lo anunciaron mediante las redes del ciclo y del propio streaming: "Este lunes en Sería Increíble, Agostina Páez, la abogada argentina que fue detenida por gestos racistas en Brasil. Para abordar el caso nos acompañarán Luciana Geuna e Inés Palacios, politóloga especialista en políticas antirracismo".

Eduardo Feinmann decidió opinar fuertemente y sin filtro, como suele hacer tanto en su programa como en sus redes. En este caso eligió X (antes Twitter) y fue contundente con el posteo que realizó: "Es una vergüenza !!!! Esperemos que Olga la trate como lo que es, una racista y una vergüenza para la Argentina".

El picante posteo de Eduardo Feinmann Captura de pantalla 2026-04-06 071755 Eduardo Feinmann contra Agostina Páez. Foto: X / @edufeiok. El periodista criticó duramente a Agostina Páez y días atrás ambos se cruzaron fuertemente en A24. Es que la abogada le dejó en claro que no estaba de acuerdo con todo lo que decía de ella y él fue tajante.