Soledad Solaro recordó su fallido romance con Leo Squarzon, la pareja de Amalia Granata: "Sólo duró..."

Soledad Solaro decidió, seis años después, hablar de lo que fue su romance fugaz y fallido con Leo Squarzon, actual pareja de Amalia Granata. De acuerdo a su testimonio, la modelo de 43 años se había “desenamorado”.



Según su propio relato, Soledad Solaro había tomado la decisión de separarse, allá por el 2016, luego de casi dos años de matrimonio con el profesor de tenis, que hoy está en pareja con la diputada santafesina.





De visita en PH Podemos Hablar, Solaro volvió a revisar el baúl de los recuerdos, se retrotrajo ocho años y nuevamente decidió referirse a su historia fugaz con Leonardo Squarzon.



“Me casé y me divorcié. A esta edad me encanta decir divorciada porque garpa mucho más. Mi matrimonio duró un abrir y cerrar de ojos”, confesó la modelo ante Andy Kusnetzoff y el resto de los invitados.



Asimismo, entre risas, Soledad Solaro recordó algunos detalles poco conocidos hasta el momento de su relación con Leonardo Squarzon, quien inmediatamente después de terminar la relación comenzó su historia con Granata.



“Estuve muy poco de novia y casi lo mismo casada. Creo que todo fluyó y se dio. Uno se confunde con el enamoramiento y el amor. Ahora, toda la mejor. No va más, no va más. Nos casamos y al año nos separamos”, comentó Solaro.





Sobre Amalia Granata, la modelo dijo: “No la conozco. La conocí en un desfile ante de esto. Ellos igual se pueden casar. Nosotros nos casamos por Iglesia, fue un curita a casarnos, pero era trucho”.



Squarzon tiene un hijo con Granata llamado Roque, de cinco años. Si bien le propuso casamiento a la legisladora en varias oportunidades, nunca se terminó concretando. Tanto es así que, en 2017, la propia Amalia había asegurado que se casarían, pero el tiempo pasó y por ahora no hay indicios de que eso vaya a ocurrir.