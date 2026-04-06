Marcela Tauro habló sin filtro sobre su nueva historia de amor tras la foto viral: "Lo conocí en..."

La conductora de Infama decidió sincerarse en América tras la foto con Polo, el hombre que conquistó su corazón.

Marcela Tauro decidió apostar nuevamente al amor luego de lo que fue la extensa relación con Martín Biso. En las últimas horas se viralizó la imagen con Polo, un conocido empresario, que conquistó el corazón de la conductora de canal América.

"Hace dos meses conocí a la persona con la que estoy saliendo, me lo presentó mi amiga Doris. Lo conocí acá en la puerta del canal porque yo tenía un reunión de laburo", comenzó contando la periodista en Infama tras la foto viral.

En otro punto realizó un fuerte análisis sobre la relación y las noticias que salieron a la luz: "Me sentí un poco presionada a blanquear la relación". Además, desmintió a Juan Etchegoyen, quien contó detalles del empresario.

Marcela Tauro decidió hablar sin filtro sobre su nueva pareja Captura de pantalla 2026-04-06 080826 Marcela Tauro decidió hablar sobre su nueva relación. Foto: captura de video / América TV. "El otro día Juancito Etchegoyen lo dijo en Infobae... Empezó a decir que es un empresario automotriz y no es empresario automotriz, no tiene nada que ver con eso", comentó la conductora de Infama sobre la información que brindó su colega.