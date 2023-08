Lucas Benvenuto volvió a las redes y tiró una fuerte frase sobre Jey Mammón

Lucas Benvenuto reapareció en el plano público, tras un periodo de alejamiento y perfil bajo, con una transmisión en vivo que desarrolló en la plataforma TikTok. En ese espacio digital, el joven realizó una alusión a Jey Mammón y a la denuncia que ejecutó en su contra.

El hombre que elevó una causa en la Justicia contra el comediante, que finalmente los tribunales desestimaron, prendió la cámara de su celular para conectarse un rato desde su residencia en Ushuaia. Rápidamente, los seguidores le preguntaron sobre Jey y su caso.

Con un semblante positivo, Lucas frenó inmediatamente el tema y expresó con mucha honestidad: "Me encantaría hablar de otra cosa, si me conecto es para pasar un raro con ustedes, quiero distraerme. No quiero hablar de esas cosas. Creanmé que no respondo a los comentarios negativos porque elijo no hacerlo".

Luego, Benvenuto compartió al aire un comentario de un usuario y leyó: "Te felicito por ser ese ser que demostró que se puede salir del daño que ocasionan algunos seres". Respecto a esa cuestión, el joven admitió que se trata de un esfuerzo: "Trabajo todos los días para eso".

En cuanto a su actualidad, a su presente emocional, Lucas manifestó: "Estoy mucho mejor, estuve pasando unas semanas difíciles pero acá estoy de nuevo. Empecé una nueva terapia hace unas semanas. Luchándola...". En una revelación con mucha verdad.

Sin utilizar el nombre de Jey Mammón, Benvenuto hizo una referencia al asverar: "Estoy pasando un momento de transición terrible, no voy a mentir. Estoy luchando con mis emociones, con el pasado y rodeado de un montón de cosas hermosas. Me estoy apoyando fuerte en eso".