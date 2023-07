El dato desconocido que Ángel de Brito reveló sobre Jey Mammon: "Íbamos a ir juntos a..."

El lunes 24 de julio, Ángel de Brito se sentó en el estudio de DDM y volvió sobre un tema muy delicado que lo compromete personalmente: la denuncia de abuso sexual que Lucas Benvenuto hizo a Jey Mammon, que significó la cancelación del conductor de Telefe y su posterior arremetida legal contra los periodistas y programas que trataron el tema.

Sucede que Ángel de Brito tenía una relación de amistad de años con Jey Mammon, que terminó llevándolo a la Justicia. Con lo cual, para él, tanto como para sus compañeras de LAM, encarar este asunto tan grave al aire no fue nada fácil.

“Para mí fue complicada la noticia”, contó De Brito a Mariana Fabbiani, antes de revelar que intentó comunicarse previamente con el músico, pero de su parte sólo encontró evasivas. “Yo le escribí varios días antes, cuando empieza el rumor, porque me di cuenta que estaban hablando de él, porque Lucas Benvenuto no lo nombraba. Sí, lo hizo unos días más tarde, en las redes”, recordó.

Y el conductor de América siguió: “Entonces le pregunté cómo eran las cosas porque me sorprendí mucho cuando empecé a ver el caso para dónde iba. Y siempre era como un peloteo, me decía ‘ahora no puedo hablar’, ‘estoy con los abogados’”.

De Brito y Mammon tenían una relación de amistad antes del escándalo. Instagram Ángel de Brito.

De Brito insistió en que lo primero que hizo fue “ir a él”. “Cinco o seis días antes de hablar de su tema en LAM, intenté hablar con él y no se dio”, aseguró. Incluso contó que, previo al escándalo, había armado planes con Jey para esos días.

“Íbamos a ir juntos, con un grupo, con varios que nos conocíamos, con Paula (Chaves), Pedro (Alfonso), al casamiento de Lizy (Tagliani). Ese fue el día que terminó de estallar todo y, obviamente, él se bajó”, indicó.

Cómo era la relación de Ángel de Brito con Jey Mammon

“Era un persona con la que hablaba frecuentemente, cada tres o cuatro días”, señaló Ángel sobre el tipo de relación que mantenía con el ex conductor de La Peña de Morfi. Por esta cotidianidad que tenían fue que De Brito dijo haber quedado “shockeado” al enterarse de la denuncia.

“Me sorprendió, pero dije lo que pensaba, y sigo pensando lo mismo. No me voy a panquequear por una amenaza de juicio ni lo voy a arreglar con una nota. Sostengo lo que digo”, aseguró Ángel, que hasta el momento fue a una mediación. De Brito pasó por DDM y habló de Jey Mammon. Captura TV

Asimismo, indicó que no tiene “ningún problema en ir a tomar un café con él”. “Tenemos una relación de más de 15 años, nunca escuché su versión de boca de él, me mandó a la Justicia directamente”, cerró.