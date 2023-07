Jey Mammon confesó qué hizo luego que lo dejaran solo en la mesa de los Martín Fierro

En medio de una reconstrucción de su vida y, en especial, de su imagen pública, tras la fuerte denuncia de Lucas Benvenuto, Jey Mammon ya está instalado nuevamente en la visibilidad y, si bien no hay propuestas convincentes, empieza a mostrarse en diferentes escenarios.

Luego del escándalo tras la acusación por abuso sexual, el ex conductor de La Peña del Morfi, no solo regresó a estas latitudes, sino que se hizo presente en la gala de premiación de los Martín Fierro, compartiendo mesa con sus ex compañeros.

Pero su presencia no fue lo único que llamó la atención, sino un momento puntual en el que las cámaras capturaron la imagen del humorista en total soledad en la mesa que compartía junto a Jésica Cirio y parte del staff de la Peña.

Justamente el propio Jey habló con Crónica sobre el particular episodio en el que la mesa 33 lució sólo con su presencia. El conductor resaltó el buen trato con sus ex compañeros, quienes antes de irse le dijeron el motivo: “Perdimos, nos vamos”.

La entrevista se dio mediante un móvil desde la puerta de Tribunales, donde Jey recurrió para formalizar, junto a su abogado, la denuncia por calumnias e injurias contra varios periodistas del mundo del espectáculo, entre los que se encuentra Ángel de Brito.

También recalcó que su llegada tarde a la gala se debió a no desviar la atención de la fiesta de la televisión argentina y que, en líneas generales, fue gratificante el volver a estar rodeado de colegas: “Hubo muchas personas con las que me saludé, porque me saludé con mucha gente, es la realidad”.

La imagen con su desolada participación se debió a que la nominación de La Peña del Morfi ya había pasado, aunque una frase de Jey bastó para mostrar su optimista decisión de quedarse: “Yo quiero el oro, me quedo hasta el final porque el oro lo puede ganar cualquiera”.

Por último, Jey Mammon resaltó su progreso en medio de la tormenta: “En lo personal me siento mucho mejor, por eso puedo expresar lo mismo de siempre pero desde otro lugar. Siento que mi discurso siempre fue el mismo. Ahora siento que se escucha desde otro lado”.