Revelan por qué Caramelito se puso de novia con Coco Sily para dejarlo dos meses más tarde

La separación de Caramelito Carrizo y Coco Sily sorprendió a todo el mundo del espectáculo ya que la pareja había oficializado su romance hace tan solo dos meses. Fue Rodrigo Lussich quien anunció que la conductora infantil había decidido ponerle punto final a su romance con el humorista.

Tras las repercusiones de la noticia, se supo el motivo por el cual todo terminó tan abruptamente: Caramelito optó por volver con Damián Giorgiutti, con quien estuvo casada durante 25 años.

En este sentido, las panelistas de Bendita (El Nueve) criticaron duramente a Caramelito. Fue Alejandra Maglietti la que disparó: "A mí que alguien blanquee tan rápido me da duda. Porque eso está dedicado a alguien, claramente".

"Si fuera amiga mía Caramelito, le diría ‘No vuelvas con tu ex, porque él tomó la decisión que tomó y ahora se tiene que hacer cargo’, porque es como dice Analía Franchín: ahora en dos o tres meses se termina acordando por qué la dejó", cerró Maglietti.

Recordemos que Caramelito rompió el silencio tras su separación de Sily: "Estoy bien, triste obviamente y con todo lo que implican las decisiones de la vida, de los vínculos, cuando hay involucrada una persona, para mí, tan valiosa como es Coco, tan querida, tan importante", se sinceró durante un móvil con Socios del Espectáculo (El Trece).

"Si bien, obviamente, fue una relación corta, es para mí muy importante haberlo conocido, haberlo tenido en mi vida, compartir esos momentos que eran lindos y circunstancias difíciles mías. Yo no estaba en una circunstancia tal vez ideal para eso. Finalmente, hubo un momento donde yo tomé la decisión de cortar nuestra relación, porque sentía que no podía seguir a avanzando de la mano de él como hasta el momento, por la circunstancia de mi vida que yo venía viviendo desde diciembre que me separé, sufrí mucho", agregó.