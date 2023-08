Por qué Esteban Lamothe se volvió viral esta semana

Esteban Lamothe es uno de los galanes más codiciados de Argentina. Mayormente, sino se habla de su trabajo frente a las cámaras, adquiere trascendencia por su nueva conquista amorosa. Aunque en esta ocasión se convirtió en noticia de los principales medios de espectáculos por un extraño motivo.

Un grupo de fanáticas lo transformaron en tendencia luego de descubrir un curioso detalle sobre su persona. La imagen y la descripción de la misma se posicionó entre los temas más hablados de Twitter. Más allá de ser bastante raro, su momento viral tenía relación directa con su cuerpo y belleza del mismo.

El actor se convirtió en tendencia por una foto de su "cuerpo".

Cabe recordar que hace un tiempo, el actor concedió una entrevista y detalló el mal momento que atraviesa con respecto a su edad. Por lo que dijo: "Estoy depre. Siento que estoy empezando a envejecer. Estoy reconstruyendo mi imagen porque galán ya no soy según los cánones de hoy, ya estoy viejo para ser galán. Ahora me llaman para ser el padre de nenes…”.

Además, señaló los trabajos que consigue debido a su 'vejez'. "Por ejemplo, hay una serie de Cromañón en la que hago del papá de un nene y ahora me llamaron de una nueva de Polka para hacer lo mismo. Yo, que estoy muy en contacto con mi cuerpo, lo siento mucho. Estoy en ese momento, medio depre…”, sostuvo.

Para cerrar la charla, dio sus sensaciones de encontrarse en esta etapa que tanto lo atormenta, a lo que afirmó: "Es como una nueva pubertad: para viejo soy joven, pero para joven soy viejo. Me doy cringe en una joda y si voy a entrenar la misma cantidad de veces que hace seis años, no rindo lo mismo”.

El cuerpo de Lamothe fue utilizado como molde en la representación de yeso de Jesús.

Pese a no encontrarse en mejor estado, sus seguidores le levantaron el ánimo y nuevamente lo posicionaron como uno de los galanes de la televisión argentina. Según una cuenta de Tok Tok, el parque temático Tierra Santa, ubicado en Costanera, utilizó el cuerpo de Esteban para hacer una representación de Jesús en yeso.

El mismo artista lo confirmó y señaló que la experiencia fue una pesadilla para él. Pero sus fans tienen otra mirada y decidieron comentar: "Yendo a mirar desde abajo", "Padre nuestro", "No sabía que el dato me iba a resultar tan interesante", "Qué bendición" y "Me lo llevo a mi casa".