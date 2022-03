Quién es la nueva "novia" de Esteban Lamothe por la que habría dejado a Charo López

Esteban Lamothe parece estar metido en una de esas crisis de los 40. Hace unos días, el galán confesó que no sabe para qué vive, ni trabaja. “Ya logré lo que siempre quise desde que era chico: tener mi departamento propio y no alquilar más. Ahora me quedé sin objetivos”, dijo el actor.

Lo cierto es que “eso” parece estar pegándole en lo emocional. Y trae sus consecuencias en lo amoroso. Sí, una vez más, Lamothe se quedó sólo. Y esta sería su segunda separación en menos de dos años. Primero cortó con la escritora Katia Szechtman y ahora con Charo López, la actriz que lo estaba acompañando en la vida (por allí también se dice que pasó Angela Leiva, pero fue algo fugaz).

Todo eso se supo en el preestreno de la película Las noches son de los monstruos, en un cine de la zona de Belgrano, donde el galán habló con los medios que se acercaron y les dio la primicia. La “bomba” estalló porque estuvieron Gustavo Garzón, Julieta Zylberberg y Eleonora Wexler, entre otros, pero nunca apareció Charo López.

En una charla con un medio, Lamothe le explicó a una periodista que ya no estaba en pareja con Charo, aunque permanecen como buenos amigos. “Terminamos hace unas semanas. Todo bien, pero hoy estoy solo. Somos muy buenos amigos, pero quedamos en eso”, simplificó.

La reacción de Lamothe también llamó la atención: en el medio de la película, que es protagonista, se fue casi corriendo de la sala y se subió a su camioneta para perderse por las calles de Buenos Aires cuando lo esperaban en la fiesta post estreno, a donde estaban sus amigos.

¿Qué ocurrió? Nadie lo tiene muy en claro. Pero se supo que este martes 8 de marzo, Lamothe se irá de vacaciones a Brasil. ¿Solo? Ese es nuestro tema. Los amigos de Lamothe le confirmaron a Mdz que el galán ya estaría de nuevo con alguien en la vista. O mejor dicho: dos personas.

Sí, una sería su ex mujer, Julieta Zylberberg, con quien pegó muy buena onda siempre y se dijeron cosas lindas hace unos días en su fiesta de cumpleaños. La otra sería una compañera de Polka, donde él estuvo trabajando, que se dedica a la producción.

“En breve aparece una foto de él. Esteban está pasando por un momento raro de la vida, y la quiere vivir”, cerró la misma fuente. El romance de Lamothe con Charo López duró sólo unos meses: comenzó el año pasado, se blanqueó en el mes de enero y cuando llegó marzo todo voló por los aires.

¡Ya vendrán tiempos mejores!