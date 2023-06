Esteban Lamothe contó que atraviesa un difícil momento personal

Hace unos años y luego de una nutrida carrera como actor, Esteban Lamothe irrumpió en la televisión como galán de telenovela, una etiqueta que el actor siente que ya no coincide con su presente. A sus 46, Esteban sigue súper activo y vigente, pero algo cambió con el paso del tiempo.

“Estoy depre”, se sinceró Esteban Lamothe en Escucho ofertas, el programa que conduce Guille Aquino en Blender, su nuevo canal de streaming, cuando Galia Moldavsky le preguntó por su momento presente. “Has tenido momento pico galán, ahora estás en un momento de teatro, te teñiste de rubio, y me interesa saber qué está pasando por adentro", quiso saber Galia.

"Siento que estoy empezando a envejecer", reconoció la ex pareja de Charo López, y a continuación explicó lo que le pasa, tanto en lo personal como en lo laboral. “Estoy reconstruyendo mi imagen porque galán ya no soy según los cánones de hoy, ya estoy viejo para ser galán. Ahora me llaman para ser el padre de nenes…”, indicó.

“Por ejemplo, hay una serie de Cromañón en la que hago del papá de un nene y ahora me llamaron de una nueva de Polka para hacer lo mismo”, siguió el artista, aunque dejó en claro que no está en sus planes operarse para frenar de manera artificial el simple hecho de estar vivo.

Lamothe y su hijo Luis Ernesto, fruto de su relación con la actriz Julieta Zylberberg. Instagram Esteban Lamothe.

Por otra parte, Esteban aclaró que sus ritmos ya son otros y que, lejos de lo que se piensa sobre los hábitos noctámbulos de los artistas, si por él fuera cenaría a las 19.30 para acostarse temprano y madrugar. Además, indicó que ya percibe cambios físicos, sobre todo al hacer ejercicio.

El momento presente de Esteban Lamothe

"Yo, que estoy muy en contacto con mi cuerpo, lo siento mucho. Estoy en ese momento, medio depre…”, insistió, mientras en el ciclo se reían de su dramática declaración. Luego, Lamothe explicó: “Es como una nueva pubertad: para viejo soy joven, pero para joven soy viejo”.

Finalmente, el artista señaló que ya no está para ir a la Bresh en este momento: “Me doy cringe en una joda y si voy a entrenar la misma cantidad de veces que hace seis años, no rindo lo mismo”.