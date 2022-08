Esteban Lamothe salió a bancar un mensaje en contra de Lali Espósito

El fin de semana, Lali Espósito volvió a colmar de miles de seguidores el Movistar Arena. Como parte de un nuevo show del Disciplina Tour, rebautizado como "Chape Tour" por la cantidad de invitados famosos que han subido al escenario a besar a la cantante, Lali interpretó una lista interminable de hits durante más de dos horas.

Pero, sin dudas, lo más comentado fueron los besos que se dio con los distintos bailarines en el escenario, sumado a Santi Maratea, quien se presentó para cumplir la promesa por una nueva campaña solidaria.

Sin embargo, la ex Casi Ángeles también recibió críticas. "Me van a cancelar, pero me da mucho cringe que Lali se chuponee a todo lo que camina en sus shows", expresó una usuaria de Twitter, quien cosechó casi 50 mil likes, entre los que se encontraba el de Esteban Lamothe.

Luego, la misma usuaria agregó: "Es como que está pasando por una pubertad con delay". Además, se dedicó a contestarle a algunos otros internautas que avalaron su postura: "Menos mal que no estoy sola en este sentimiento".

Más allá de las críticas, Lali continúa arrasando en sus conciertos. Luego de agotar otra función en ese mismo estadio agendada para el 3 de diciembre, anunció una fecha más para el día siguiente. Y en cada show, sorprende besando a distintas personalidades.

El último sábado fue el turno de Maratea. Ambos le pusieron el cuerpo a una campaña solidaria para ayudar a una institución conocida como Hotel Gondolín, el lugar elegido por mujeres trans para vivir de manera segura, que sufrió en los últimos días un violento ataque en sus instalaciones.

Para esta nueva colecta se comprometieron a cumplir con una promesa si se cumplía el objetivo: la cantante invitaría al influencer a su concierto de este sábado y le daría un fogoso beso. Gracias al aporte de sus seguidores se llegó a la suma de $25.009.211 y ambos cumplieron con su palabra.