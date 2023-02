Cuántos hijos tiene Esteban Lamothe y con qué mega famosa

Si hay un actor que no suele exponer demasiado su vida privada, ése es Esteban Lamothe. El actor de 45 años no es de brindar tantas entrevistas y tampoco de compartir detalles de su vida en las redes sociales. Una prueba de ellos son las pocas imágenes que comparte en su Instagram.



Actualmente, Esteban Lamothe se encuentra soltero, ya que en el año 2021 terminó su relación con la actriz Katia Szechtman, con quien compartió elenco en la serie La 1-5/18 y que fue un verdadero éxito en la pantalla de El Trece.



No obstante, no es la única famosa con la que el actor estuvo en pareja, dado que, durante 10 años, entre el 2007 y el 2017, mantuvo una relación amorosa con la actriz Julieta Szylberberg, con quien tiene un hijo de 10 años, llamado Luis.

Esteban Lamothe y Julieta Szylberberg fueron pareja durante 10 años.



Los actores se conocieron en el 2006, cuando trabajaban juntos en una obra de teatro en el Instituto Goethe. Allí, quienes los vieron juntos, aseguran que los unió de inmediato un auténtico flechazo.



En su cuenta de Instagram, Esteban Lamothe no suele hacer grandes publicaciones que muestren detalles de su vida privada. De hecho, sólo tiene 13 fotos en su feed y casi todas corresponden a sus trabajos.



Hay una publicación que sí se destaca y es el carrusel de fotos con su hijo Luis, durante los festejos por la obtención de la copa del Mundo por parte de la Selección Argentina en Qatar, el pasado diciembre.

Esteban Lamothe y su hijo Luis. Foto: Instagram.



En las imágenes de lo puede ver a Esteban Lamothe sonriente, cargando sobre sus hombros a su pequeño hijo, que no puede ocultar su felicidad de haber visto a la Argentina campeón del Mundo.



¿Por qué terminó la relación entre Lamothe y Szylberberg, los padres de Luis? La fama y los rumores de infidelidad fueron los motivos, dado que al actor se lo vinculó durante un tiempo a Griselda Siciliani, cuando eran compañeros de trabajo.