Pampita contó qué hace con los que le mandan fotos prohibidas

La belleza de Pampita es admirada en todo el mundo. Desde que saltó a la fama, la modelo es considerada una de las mujeres más hermosas y codiciadas no sólo del país sino también del planeta, motivo por el cual los hombres se desviven por ella. Muchos intentan conquistarla, a veces con invitaciones, regalos y hasta, en algunos casos, con fotos prohibidas y subidas de tono.

Este viernes, Pampita estuvo como invitada en el programa Poco correctos, el nuevo ciclo que conducen El Pollo Álvarez y el Chino Leunis en las tardes de eltrece. Allí la famosa se sometió a una divertida entrevista en la que habló de todo.

En un momento de la nota, desde el panel le preguntaron a la modelo si alguna vez alguien le habían pedido fotos hot o de alto voltaje. Todo como parte de un ping pong que iba respondiendo.

Sin embargo, Pampita revirtió esa consulta y confesó que hay gente, desconocidos, que le enviaron a ella imágenes subidísimas de tono. Hablamos de fotos íntimas, las cuales recibe a través de las redes sociales.

“Sí me pasó que me mandaron fotos de partes íntimas por Instagram de gente que no conozco”, comenzó contando la próxima jurado del Bailando 2023, generando la sorpresa entre todos los presentes en el estudio de Poco correctos.

“¿Los bloqueas?”, le preguntaron rápidamente. Y ante esto, si bien la conductora no respondió la consulta, analizó: "Parece que se usa mandar como carta de presentación. Hoy es otra libertad, menos prejuiciosa, son más efusivos, más efusivos".

Pampita es una de las mujeres más bellas y codiciadas del mundo.

El Pollo Álvarez quiso saber a qué se dedican los usuarios que la contactan con mayor frecuencia, si trataba de empresarios, deportistas, actores u otro rubro. “Fue hace mucho tiempo, pero todos los rubros”, lanzó Pampita con su habitual y fresca sonrisa.