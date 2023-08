Fernanda Iglesias contó por qué faltó a LAM: “Estoy deprimida. Colapsé”

Fernanda Iglesias regresó a LAM luego de su misteriosa ausencia. La panelista faltó el jueves 3 de agosto, pero lo más raro es que no llamó ni dijo nada a sus compañeras. Es por este motivo que en su retorno, el viernes 4, explicó por qué lo hizo y cómo es su estado actualmente.

La angelita no está teniendo su mejor año. A principios de 2023 partió para España, pero tan solo unos meses más tarde regresó a la Argentina y dejó a su hija en el viejo continente. Por si fuera poco, se separó de su marido por enterarse de supuestas infidelidades por parte de él

Yanina Latorre se preocupó por la ausencia de su amiga.

Pese a todo siguió adelante con su vida y rápidamente fue aceptada como parte del panel que conduce Ángel de Brito. Si bien todo estaba relativamente en orden, pegó el faltazo y preocupó a sus compañeras de programa, más que nada a Latorre, quién es su amiga y la conductora provisoria del ciclo de América.

Dando comienzo al programa, Yanina anunció la baja de Iglesias: "Hoy tengo muchas angelitas, pero tengo una baja que es Fernanda Iglesias, le mandamos un beso. No sé por qué no vino, ¿alguna sabe? Raro, tenemos que investigar. Espero que estés bien, Fer, te queremos mucho".

"Yo hoy hablé todo el día con Fernanda y estábamos bien, nos pasábamos dato y cuando llegué acá me dijeron que el ex marido avisó que se sentía mal. El ex marido llamó, eso es lo que me da desconfianza. Es un tema a investigar. Yo no hablé, estoy nerviosa, chicos", señaló.

Fernanda Iglesias explicó que se le juntaron muchos problemas y explotó ante tantas cosas.

En su vuelta al trabajo, la periodista confesó las razones de no presentarse al trabajo el día anterior. Por lo que dijo: "Se me juntó todo también, ustedes saben que yo volví de España, volví deprimida… Estoy deprimida, estoy medicada, de hecho hoy hablé de vuelta con el psiquiatra y me va a dar otra cosa... Fue todo muy rápido”.

“Tengo angustia en el pecho, tengo como todo el tiempo sensación como de que me pasa algo, lo que me pasó, por qué me volví de España, el proyecto que yo tenía que se cayó… Yo volví me separé, es como todo mucho, entonces se ve que colapsé. En algún momento iba a colapsar y fue ayer”, cerró.