Fernanda Iglesias explicó por qué volvió al país luego de tres meses en España

En diciembre de 2022, Fernanda Iglesias anunció en LAM que había decidido hacer un cambio de vida y emigrar a España con su hija mayor, Ema. Su caso sorprendió a angelitas y espectadores por su particularidad: en Buenos Aires quedarían su marido, que no quería viajar, y Jeremías, su hijo de 12 años.

Sin embargo, a tres meses de la aventura europea, Fernanda Iglesias dijo “basta” y, de un día para el otro, adelantó su viaje de vuelta y regresó a la Argentina. Con jet lag y las emociones a flor de piel, la periodista fue recibida por sus ex compañeros del ciclo de América, donde contó por qué decidió volverse, a pesar de que estaba en el paraíso y había conseguido trabajo.

“Extrañaba mucho. Al punto de tener una angustia en el pecho, tipo un agujero, que empezó un día y me dije: ‘Bueno, ya se me va a pasar’. Me acuerdo que ese día incluso me fui a ver a la Konga. Pero al día siguiente me levanté igual. Y fue cada vez peor. Pasaron tres semanas así. Y al final lloré durante tres días”, se sinceró Fer ante las cámaras.

“Pensé que me lo iba a bancar. Pero extrañaba mucho. Lloré tanto y me desgarré tanto, que sentía que no podía vivir, que no podía respirar y que no podía hacer nada. Era como un ataque de ansiedad”, siguió la periodista, y contó que su hija de 18 años decidió quedarse en Europa en la casa de un tío.

La periodista viajó con su hija Ema a España. Insragram Fernanda Iglesias.

Para Iglesias, la distancia de su hijo de 12 años fue decisiva. Sin embargo, reconoció que estos meses de aire para los dos resultaron muy beneficiosos para el crecimiento del chico, que ganó independencia y autonomía al no contar con la presencia de su mamá para ocuparse de todo.

“Lo que maduró en estos tres meses no se puede creer. Hizo un giro tremendo porque yo le hacía todo y, al no estar, empezó a cambiarse solo para ir a la escuela, se hacía la leche, volvía solo del colegio, empezó a tomarse el colectivo, se iba con los amigos al parque o a tomar un helado. Cosas que jamás hacía”, indicó la panelista.

Iglesias se mostraba feliz en sus redes sociales pero la realidad era otra. Instagram Fernanda Iglesias

A pesar de que en fotos y videos que posteaba en sus redes se mostraba radiante y feliz en los más hermosos rincones de España, Fernanda admitió que la verdad era muy distinta y que la nostalgia empezó a atacarla al poco tiempo de instalarse y conseguir trabajo en el rubro de bienes raíces.

La angustia de Fernanda Iglesias en España

“No lo aguanté y no me da vergüenza decirlo. Al mes y medio me empezó a pasar esto. Y me acuerdo que fueron tres semanas en las cuales me daba cuenta de que estaba cada vez peor”, señaló. Fernanda agregó que intentó pedir ayuda psiquiátrica, pero que no le resultó fácil.

“Me daban turno para dentro de dos meses. Y ya no podía hacer nada, estaba paralizada”, contó, a cinco días de adelantarle al equipo de LAM, vía videollamada, que extrañaba horrores y que la idea de volver la tentaba cada vez más.