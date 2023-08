Qué pasó entre Laura Oliva y su madre y por qué no puede perdonarla

En una entrevista en la que abrió su corazón como pocas veces, la actriz Laura Oliva habló de su conflictiva relación con su madre, a quien, al día de hoy, aún no puede perdonar por algunas cuestiones.



Todo surgió cuando en una charla con La Nación, se abordó el recuerdo de El Recurso de Amparo, la obra que primero escribió y que luego la tuvo como protagonista, en donde llevaba a juicio a su propia madre, algo que, sin duda, fue asociado directamente con la vida real.



“Profesionalmente fue increíble, en principio por haberla escrito dentro de un ámbito como fue el Taller de Dramaturgia de Javier Daulte, que hizo que yo tomara una distancia de la historia y que viera el trabajo como un hecho meramente profesional”, comentó Laura Oliva.

Laura Oliva habló de la conflictiva relación con su madre.



“Recuerdo que lo primero que le dije a Javier fue: ‘No quiero que la obra termine siendo sobre lo mal que me llevaba con mi mamá’. Yo quería otra cosa: mostrar cómo una misma situación se puede mirar desde lugares bien distintos y hablar de algo en lo que creo mucho: que somos el emergente de lo que nos pasó en la niñez”, recordó la actriz.



“De ninguna manera quería que El Recurso de Amparo fuera una catarsis ni un biodrama. Por eso, tampoco, la quise protagonizar. Recién cuando Gloria Carrá no pudo continuar, yo asumí su rol”, sostuvo Laura Oliva en la entrevista.



Asimismo, ante la pregunta sobre si en algún momento logró perdonarla, Laura Oliva fue contundente en su respuesta. “Siempre que me nombran esa palabra digo que no. La experiencia sanadora de todo aquel conflictivo la tuve en terapia. Lo de El Recurso de Amparo fue una experiencia iluminadora, que es algo muy distinto. Escribiendo la obra entendí muchas cosas de mí misma y de mi vínculo con mi mamá y de su divorcio tan conflictivo, cuando yo tenía ocho años”, remarcó.

“No fue necesario hacer las paces. Todo el mundo pretende que las haga, es como una presión social que existe en torno a eso. ¿Cómo no vas a hacer las paces con tu madre? Bueno, ese fue el mejor saldo de El Recurso de Amparo: tener conversaciones con espectadores a la salida del teatro, que me decían: ‘Pero no, tenés que amigarte con ella, te va a hacer bien’. Yo les contestaba: ‘No, no, no es necesario’. Lo que era difícil de explicar es que estas situaciones van más allá de la voluntad. No es que no quiero amigarme con ella. No puedo. Quizás se trate de mi imposibilidad. Eso no quiere decir que la odie, pero no la perdoné”, explicó la actriz.



No obstante, Laura Oliva siento que todavía quedan aspecto que sanar de ella misma. “Aun sigo luchando con cosas de mí que se gestaron en aquel momento. Hay un monólogo en la obra donde Ofelia (mi personaje) dice que no la quiere como se quiere en las publicidades del Día de la Madre. O sea, no es que no la quiere, sólo que no la quiere como la sociedad pretende que uno ame a su madre. El día que yo entendí que eso era lo que me pasaba fue como una epifanía. Antes de eso me sentía muy sola, muy juzgada y diferente, como si fuera casi una persona fallada que no puede querer a su madre”, concluyó.