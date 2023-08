Intrusos en llamas: el duro descargo de Flor de la V contra Andrea Rincón

Luego del escándalo desatado por Andrea Rincón contra la producción de Intrusos (América TV), las repercusiones no se hicieron esperar. La actriz denunció que le prometieron un "mano a mano" con Flor de la V en el ciclo de chimentos y cuando llegó al estudio se encontró con otro panorama: en la entrevista también participarían los panelistas.

"A mí no me van a humillar, no me van a faltar el respeto”, expresó la actriz en el video de más de seis minutos que publicó en sus redes sociales. "Esto no es muy distinto a una violación, que decirme ‘dale, ya estás acá, bajate el pantalón que te la ponemos’. No, yo elijo quién me garcha o no, y cómo elijo eso, también elijo que hago o dejo de hacer. ¿Hasta cuándo voy a aguantar el abuso de la gente?", manifestó furiosa.

Andrea Rincón.

Tras las repercusiones de su denuncia, varios integrantes de Intrusos salieron a contestarle desde las redes sociales.

Guido Záffora, panelista del programa, le respondió en Twitter: "Recién escuchando el vivo de Andrea Rincón me quedé sorprendido. Fue ella la que gritó y destrato a nuestra producción. Quería nota a solas con Flor y no cruzarse con el panel. Así de simple. La humildad a marzo".

Pero la que también se sumó a dar su opinión sobre lo sucedido fue la propia conductora del ciclo de chimentos, Flor de la V, quien se tomó unos minutos al comienzo de la emisión de este miércoles. "Me veo en la obligación de aclarar algunas cosas que no son ciertas. Nosotros invitamos a Andrea porque queremos hablar con ella hace mucho tiempo, está en ATAV, está haciendo un personajón, está en un momento interesante, y hubo un malentendido con nuestra producción", comenzó expresando.

"Yo siento que fue un malentendido, simplemente. Esto no habilita las palabras muy fuertes que tuvo con nuestra producción, con mis compañeros de trabajo. Tenemos una producción que no maltrata, la gente viene a mi programa y se siente bien. Me sorprendió mucho el descargo", agregó.

"Me sorprendió mucho el descargo de Andrea. Que ella hable de violación y use términos tan delicados... porque no hay nada más lejano a lo que sucedió”, señaló la conductora. Y agregó: “Para que haga semejante escándalo yo tengo la sensación de que a ella le pasa otra cosa. No puede ser que alguien tome esa actitud", concluyó.