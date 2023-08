Gustavo Sofovich contó la horrenda estafa que sufrió con un auto de alta gama

Lamentablemente fue víctima de un accionar espurio, de esos en que se falla a la ética y se embauca a un comprador. Gustavo Sofovich no detectó a tiempo el estado de ese vehículo de alta gama, de una línea que despierta fascinación, y cayó en las garras de una estafa.

La triste novedad la detalló el productor de Polémica en el bar en diálogo con Socios del espectáculo. Ahí, el famoso narró con lujo de detalles la adquisición de un auto importado, de una marca muy aspiracional, que se terminó de convertir en una pesadilla.

El cronista del ciclo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich encontró a Gustavo en las inmediaciones de la productora Kuarzo, desde donde se graba el programa de América que conduce Marcela Tinayre. En primera instancia, el hijo de Gerardo Sofovich aclaró que no tiene ningún problema con el ciclo de espectáculos.

Eso derivó en la confesión espontánea de su drama, ese calvario que sufre, que lo sumergió en una indignación absoluta y por el que intenta dar con el paradero del estafador. "Estoy caliente porque me chorearon. Compré un auto usado, seleccionado. Me lo vendió un tipo que se llamaba Nacho”, arrancó.

En la continuidad del relato de los acontecimientos que derivaron en una malversación, Gustavo ahondó: “Me vendieron este coche que estaba todo arregladito, con taquitos de madera por adentro...". Aunque no se animó a precisar el monto que pagó por el vehículo.

Gustavo enojado por la compra de un auto en mal estado.

El movilero quiso especificar la acción y le manifestó: “Osea que te estafaron”. El productor acudió a un lenguaje más coloquial y exclamó con todas las letras: "¡Me chorearon olímpicamente!". Absorto en la bronca, que es totalmente lógica por no recibir el objeto en las condiciones acordadas.

Y para culminar, Sofovich aseveró que intensifica la búsqueda del ladrón: "Me lo mandó un tipo amigo. Tiene que hacerse cargo del coche y no aparece. Por eso estoy enojado. Desapareció y no pone la cara”. ¡Qué mal momento!