La terrible pelea de Gustavo Sofovich y un famoso en un estacionamiento de Buenos Aires

En lo que sigue siendo un confuso episodio, el estilista de famosos Fabio Cuggini y el productor Gustavo Sofovich protagonizaron un tenso momento en el estacionamiento de un restaurante ubicado en el barrio porteño de Recoleta. Incluso, debió intervenir la Policía de la Ciudad.

El violento cruce quedó registrado en video y las filmaciones se dieron a conocer rápidamente, indicando que habría sido el hijo del fallecido Gerardo Sofovich quien increpó al peluquero, quien denunció que Gustavo lo atacó por la espalda, agarrándolo del cuello y también del cabello.

En el registro, se puede observar cómo la mujer de Cuggini le indica a la Policía que fue el productor de televisión quien inició la situación, relatando brevemente los hechos: “Lo agarró del cuello y lo golpeó en el medio de la calle. Vino corriendo a atacarlo. Casi me agarra a mí, lo tironeó del cuello”. Por otro lado, Sofovich fue apartado por la fuerza, mientras gritaba: “¿Yo soy falopero? La concha de tu madre. Gordo puto. ¿Por qué no me decís falopero en la cara?”.

Cuggini habló con diversos medios después de lo sucedido y en El Run Run del Espectáculo reveló detalles del ataque: “Me sorprendió porque le tengo mucha estima a Gustavo. Venía caminando, entré a la cochera, me estaba dirigiendo a buscar la moto a La Recova y se escucharon unos gritos. En ese momento me doy vuelta, lo vi a Gustavo y lo ignoré”, contó.

“Decidí ignorarlo, y de repente vi que me ataca el cogote y me empieza a ahorcar. Me dejó todas las marcas en el cuello. También empezó a insultarme. Me da mucha tristeza verlo en ese estado, no sé por qué lo habrá hecho porque yo con él no tengo diálogo”, expresó el estilista de famosos y adelantó que tiene pensado radicar una denuncia formal en la comisaría correspondiente.

“Me quedé paralizado porque no iba a hacer nada. Pero a la vez me agarró miedo. Al verlo en el estado en el que estaba, uno no sabe… Se había enganchado en mi cuello. Me agarró miedo porque no sabés si el tipo se levantó de la mesa con un cuchillo, porque se levantó a buscarme. Si me mataba, me mataba”, reflexionó Cuggini.

“Muchos lo saben y lo hablan por lo bajo las recaídas que ha tenido. Me da miedo porque en esa recaída uno no sabe cómo puede actuar; si actuó con esa violencia para venir a buscarme, agredirme, a pegarme... me quedé. Mi única arma fue poder filmar. Me da lástima, todos saben el tema que tiene con la droga. Me dio tristeza ver a un tipo drogado y por el otro lado me dio mucho miedo, porque mi mujer salió a los gritos a buscar a la policía”, expresó.

“Le tengo mucha estima, pero esto hoy me obliga a hacer una denuncia, porque es peligroso. No la iba a hacer, pero mi mujer insistió. Voy a hacer una denuncia formal para poner en autos que hay una persona que a veces puede estar fuera de los cabales y puede llegar a cometer algo grave”, finalizó el peluquero.