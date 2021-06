Gustavo Sofovich destrozó a Horacio Cabak: "Se suicidó mediáticamente"

Horacio Cabak sorprendió ayer al medio día al anunciar su renuncia a Polémica en el Bar. Lo hizo mediante un escueto mensaje desde su cuenta de Twitter, donde no aclaró ni dio mayores detalles de los motivos de su decisión.

Tras las repercusiones por la noticia, el ex modelo dejó entrever que lo habían despedido. "No Renuncié. No fue de común acuerdo. No hubo conversaciones. No hubo respeto. No hay códigos. Simple", había escrito el panelista en su cuenta de Twitter.

Escándalo en puerta, fue Gustavo Sofovich quien salió a dar su versión de los hechos. El productor del histórico ciclo que actualmente conduce Mariano Iúdica protagonizó un móvil en vivo Los ángeles de la Mañana, en el que expresó su dolor por la actitud de Cabak, a quien le ofreció una salida "decorosa", destacando que la situación se tornó insostenible cuando el panelista se negó a hablar de su vida privada en el ciclo de América, luego del escándalo con su pareja, Verónica Soldato, quien lo había acusado de ser infiel.

"Se complicó. No estaba bueno, había mucho roce", aseguró el productor y destacó "tampoco puedo permitir que a Mariano Iúdica le quieran armar la mesa".

Sofovich aseguró que la salida de Cabak había sido de común acuerdo. "Tuvimos una charla muy larga por teléfono. Acordamos que salía. Hay códigos dentro de ese bar", sostuvo.

Luego, reveló que "la situación no daba para más" ya que Cabak había manifestado que no quería trabajar con determinados compañeros y que un día renunciaba, al día siguiente regresaba. ·En Polémica nadie le dice al otro qué decir. Hace mucho tiempo que decimos lo que queremos. No podíamos convivir con una persona que quería armar otro programa".

"Horacio Cabak se suicidó mediáticamente en Polémica en el Bar. Fue, vino, después no quería volver, después volvió", relató y agregó que "renunció tres veces".

En tanto, el productor se mostró firme a la hora de reforzar su idea: “No podía venir y decir cuándo hablar de un tema y cuándo no, cuándo se quiere sentar con un compañero y cuándo no”.