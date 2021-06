¡Escándalo! Horacio Cabak renunció a Polémica en el Bar

Horacio Cabak acaba de anunciar que se va de Polémica en el bar. Lo hizo a través de sus redes sociales con un contundente mensaje.

"Adiós @PolemicaBar. Gracias por todo", fue el tuit que escribió el modelo y conductor en la red social para despedirse del histórico ciclo de América TV que conduce actualmente Mariano Iúdica.

Aunque no dio a conocer los motivos que lo llevaron a tomar esta inesperada decisión, seguramente la polémica que protagonizó cuando se dieron a conocer diversas infidelidades contra su esposa tendrán algo de peso. Él no estaba muy contento con la mediatización de su vida privada.

El que sí habló fue Gustavo Sofovich, productor del ciclo. "No es un tema muy complejo", declaró a Clarín. "En Polémica en el bar, cada uno de los que está sentado dice y hace lo que quiere, pero los otros también dicen y hacen lo que quieren. Entonces, al no poder tocar temas porque uno se siente molesto y el otro se siente lastimado, o viceversa, ya no entraba", aseguró.

Para finalizar, Sofovich aseguró que "no se podía seguir manteniendo la relación. Él no se sentía cómodo y nosotros tampoco".