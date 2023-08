El delicado motivo por el que Marina Calabró destruyó al jurado de Got Talent

Una vez más, Marina Calabró apuntó contra Got Talent (Telefe), el programa que se ha convertido en un éxito en materia de rating, pero que ha generado más de una polémica por las actitudes de su jurado. Ahora, la periodista deslizó una grave acusación contra los encargados de evaluar a los participantes del certamen.

Antes de referirse al desempeño de Abel Pintos, La Joaqui, Emir Abdul y Florencia Peña; Marina Calabró volvió a cuestionar la calidad de las actuaciones que se aparecen en pantalla. "Es casting es muy flojo. En algunos casos, lo que se ve, no tiene el peso escénico de tamaño show", comentó en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece) sobre la selección de concursantes de Got Talent.

Luego, cuando le consultaron sobre las repercusiones en las redes sociales por las burlas del jurado a los participantes, Marina Calabró sentenció: "El matárseles de risa en la cara me parece que es algo que está en el original, en la versión de America Got Talent, pero era otra época. Hay cosas que no hacían ruido hace 20 años, y hoy a mí me chocó".

Florencia Peña, una de las integrantes del jurado que quedó en la mira por las burlas a los participantes de Got Talent. Foto: Captura TV.

Siguiendo con su argumentación en contra del jurado de Got Talent, Calabró profundizó: "El público en su casa que haga lo que quiera, pero vos como jurado tenés la obligación del respeto al artista. Y si consideran que ese artista no está a la altura del escenario, no lo suban. Porque sino está en el borde del bullying y la discriminación, es una tele vieja, no me gustó".

Hace algunos días, en su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre), Marina Calabró había cuestionado también otro aspecto fundamental de Got Talent. "Es un disgusto la edición, por momentos es achure. Unos saltos de edición tan desprolijos, tan mal hechos en el medio de una devolución que se nota que tenían que meter el programa en determinada cantidad de minutos de artística. Si era en la mitad de la frase, en la mitad de la frase. Lo que pasa que cuando se nota eso, al espectador le da la sensación que eso que estaban diciendo no era importante. Entonces desautorizan al propio jurado. Y no se salvó ninguno. Achuraron a troche y moche, y eso no me gusta. No está a la altura de un producto de tamaña calidad. No se puede notar la edición a esta altura del partido, por favor... prolijidad. Y cuiden el producto, porque es horrible", había criticado la especialista en espectáculos.