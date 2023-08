Carmen Barbieri, a solas con MDZ: “No me dieron opción de elegir una profesión”

Aunque en algún momento pensó en ser médica, Carmen Barbieri reconoce que nunca eligió nada. “Las cosas se fueron dando solas, como la vida”, asegura en diálogo con MDZ. Cuando Antonio Gasalla la ve, cuenta, siempre le dice lo mismo: “Vos sos Carmen desde la panza de tu mamá”.

Nació y se crió entre artistas. Su abuelo, Guillermo Barbieri, era guitarrista de Carlos Gardel; su papá, Alfredo Barbieri, una de las grandes figuras del teatro porteño de la década del ‘50. “A mí no me dieron opción de elegir una profesión. Siempre quise ser artista, me tiró mucho más el teatro, la televisión, el cine”, asegura.

Sus primeros pasos en el teatro los dio en 1975 al lado de su papá en Aquí se mata de Risa, donde interpretaba a Liza Minnelli. Sin embargo, rápidamente se abrió porque quería hacer su carrera desde abajo. Así, se presentó a una audición en el Teatro Maipo, conocido en esa época como la catedral de la revista porteña, y quedó seleccionada. “Empecé como bailarina del montón, chorus line. Pasé de primera bailarina de Pedro Sombra a bailarina destacada, media vedette, segunda vedette hasta que llegue a ser primera vedette”, detalla y admite: “Me costó mucho dejar de ser la hija de Alfredo Barbieri”.

Carmen Barbieri en sus inicios / Foto: Instagram

El teatro de revista marcó su carrera y solo guarda recuerdos felices. “Tengo los mejores. Es un género que me enseñó a hacer todo lo que sé y todo lo que hago hoy. La revista es una gran escuela”, indica.

Y si bien hoy, a sus 68 años, está más dedicada a la televisión que al teatro, jamás lo abandonaría. “Nunca dejé el escenario. Lo que pasa que no me ven en la calle Corrientes o en una temporada. Viajo mucho, presento mi unipersonal y ahora estoy feliz de reunirme con los chicos, con los muchachos”, afirma Barbieri por teléfono mientras se traslada de un estudio de TV a otro.

¿Y quiénes son estos muchachos de los que habla? Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti. Es que, después de muchos años separados, el trío se juntó para protagonizar un nuevo espectáculo con el que están girando por todo el país. “Somos los últimos que quedamos que sabemos hacer el show, que hacemos de todo, imitaciones, canciones… La gente se emociona, se ríe. La verdad que está bueno el espectáculo, se llama Inigualables y creo que no hay nadie que nos iguale”, revela entre risas.

Carmen Barbieri protagoniza 'Inigualables' junto a Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti / Foto: Nacho Lunadei

- ¿Qué tanto tiene este nuevo espectáculo de teatro de revista?

- No es revista, es totalmente distinto. Es un show cómico musical de tres personas muy conocidas que tienen una carrera larga dentro de lo que es el show. No hay bailarines, ni acróbatas. Lo que van a ver son canciones cantadas por nosotros, imitaciones, historias, tango… muchas cosas. Somos del palo de la revista y por eso esto es un show, pero no tiene nada que ver con la revista. Es un espectáculo para toda la familia en el que por dos horas se van a olvidar de todo, se van a reír y se van a emocionar.

- ¿Cómo te ves con este show en la próxima temporada de Mar del Plata o Carlos Paz?

- Vamos a ver. Ahora estoy escuchando ofertas y casi todas son de televisión: de seguir con Mañanísima y vamos a ver si sigo con Los Escalones, no sé. Pero me encantaría hacer teatro o seguir con los muchachos en Inigualables. Me ofrecen muchísimas comedias y comedias musicales. Pero tengo un compromiso de todo el año con Ciudad Magazine haciendo mi programa.

- Sin embargo, el teatro te tira.

- El teatro en mi casa, como no me va a tirar, pero cuando se da todo en televisión… Bueno, uno va va haciendo lo que aparece, pero nunca abandono el teatro. Nunca lo abandonaría.

- En una profesión tan inestable, no se dejan pasar las oportunidades laborales.

- Por supuesto, además por cómo está el tiempo hoy. Tantas figuras, tantos artistas que están sin laburo. Imagínate yo me siento afortunada de que tengo laburo, a pesar de ganar mucho menos de lo que ganaba antes con cuatro trabajos por día. Hago cuatro programas y antes hacía uno solo y vivía bien y tranquila. Hoy hay que salir a trabajar y hacer de todo para poder llegar, no me estoy quejando porque yo soy, vuelvo a decirte, una afortunada. Tengo laburo, pero está difícil la cosa. Carmen Barbieri junto a su hijo, Federico Bal / Foto: Instagram

- ¿De dónde surgió el apodo “La leona”?

- Me lo puso mi hijo Federico cuando me separé de su papá, Santiago Bal. Yo seguí trabajando, seguí adelante con la vida, muy triste. Estuve un año, un año y medio muy mal y él me decía “vos mamá sos una leona”. Y me quedó la leona. Ahora todo el mundo me dice así.

- Sos una mujer transparente que no se calla nada. ¿Hay algo de lo que no hables?

- No, hablo de todo. Bueno, por supuesto tengo mi vida privada. La gente dice que yo cuento todo y no… cuento casi todo (se ríe). Me guardo muchas cosas. Soy muy transparente. Nací y me crié en este ambiente. La gente conoce mi familia, mi vida. Es más, cuando hago el show con los muchachos cuento la historia de mi abuelo, mi vida, mis amores y desamores. Le pongo humor. La gente se ríe y también se emociona mucho. Hablo de mi papá Alfredo. No me guardo casi nada, hay cosas que sí quizás guardo porque son muy íntimas o no hablo de algo para no lastimar a alguien; eso sí me cuido, pero después que soy una mujer muy abierta.

- La última, ¿qué te queda pendiente por hacer?

- Todo me queda pendiente. Por algo no me morí cuando tuve COVID. Tengo pendiente que me dirija Fede, hacer una comedia musical, tener nietos, estar con mi hijo, con mis amigos… Tengo muchas cosas por hacer que por tanto trabajo no las hago y no me las quiero perder. Esta vida es corta pero es muy linda, vale la pena vivirla. Entonces me faltan muchas cosas por hacer. Ojalá me deje Dios, el universo, un par de años más en este lugar tan lindo que es la vida y pueda hacerlo.

Para agendar

Inigualables en Mendoza

Domingo 10 de septiembre, 20 horas, en el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad de Mendoza). Entradas en EntradaWeb.