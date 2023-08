Javier Casetti, el mendocino que cautivó al jurado del Got Talent Argentina

Got Talent Argentina viene arrasando en el rating televisivo del país, miles de argentinos audicionaron para intentar quedar seleccionados. El programa conducido por Lizy Tagliani, tiene como jurados a Florencia Peña, Emir Abdul, La Joaqui y Abel Pintos. Mendoza se hizo presente de la mano de la impresionante actuación de Javier Casetti, un hombre de 63 años que emocionó a todos con su talento e historia de superación, ya que el músico tuvo dos trasplantes de corazón.

Javier es un multiinstrumentista que ha desarrollado una trayectoria musical previo a su ingreso al programa. En MDZ Radio explicó que "estos shows son para cualquier persona que tenga ganas de mostrar su trabajo a todo el país y Sudamérica".

Para llegar al escenario del Got Talent Argentina, comentó: "En enero un amigo en Buenos Aires me dijo que la gente de Paramount había comprado la licencia original de Got Talent. Iban a lanzar las audiciones en todas las provincias. Entonces me manda un link, ingreso, tenía que colocar mis datos, videos, currículum y demás. A partir de ahí te sale un turno donde te dice el día que tenés que audicionar".

El jurado junto a Lizy Tagliani, la conductora de Got Talent Argentina.

"Yo estaba muy reciente de mi operación, de casi seis meses. La audición era en tres días, había una cola inmensa desde el día anterior, algo que yo no podía hacer. Entonces agradecí y que ahí quedó. En marzo tengo un llamado sorpresivo de Telefe en el que me avisaron que fui elegido para participar. Para mí fue una caricia para el alma, porque si bien yo ya soy un artista que llevo muchos años trabajando, este reconocimiento es lo más importante", agregó.

Mirá la audición de Javier Casetti

Uno de los momentos más impactantes de su presentación, fue el momento en el que contó que tuvo dos trasplantes de corazón. "Mi primer trasplante me acompañó 18 años y del segundo acabo de cumplir un año. La una la opción de que se complique un trasplante siempre está, porque estás conviviendo con algo que es extraño al cuerpo y este tiende a rechazarlo. Con el tiempo empieza a reconocer al órgano extraño, y cada vez ataca menos. Llega un momento que por tanta medicación el corazón se agota, se deteriora y hasta ahí llegó. Pero tuve la suerte de pasar por otro trasplante súper exitoso".

Por último, Javier Casetti dejó una emocionante reflexión: "La vida es una actitud y que en estos casos, como en cualquier enfermedad, la actitud es lo más importante. Yo lo vivo desde el agradecimiento, porque pude criar a mis hijos, pude desarrollarme y lo que venía después era un premio. La cabeza es muy poderosa, el pensamiento es muy poderoso. Entonces si vos estás positivo, si sos optimista, generas buenas vibras, buena energía y tu cuerpo lo reconoce".

Escuchá la nota completa: