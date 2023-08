Santiago del Moro apretó a Eliana Guercio al aire: “¿Es verdad que pediste que no te filmen en la cancha de Boca?”

El conductor Santiago del Moro tiene una manera muy intensa de llevar adelante sus programas, y en esta oportunidad no tuvo ningún rodeo en hacerle una pregunta cruda a Eliana Guercio. “¿Es verdad que pediste que no te filmen en la cancha de Boca?”, disparó al aire.

Durante El Club del Moro, programa de radio que se emite por La 100 FM 99.9, entrevistó a la ex vedette que está casada y tiene hijos con el actual arquero del equipo de La Ribera, Sergio “Chiquito” Romero. Es un hecho que hay una buena relación entre ellos, es por eso que la pregunta en cuestión no fue ningún ataque, pero sí quiso pincharla un poco.

La respuesta de Eliana fue un rotundo no, que estuvo adornado por su tentación de risa, y agregó que no es algo que le agrade mucho el tener que producirse para ir a ver jugar a su marido. “Vos no sabés cómo me acuerdo de vos cada vez que me voy a hacer un brushing para ir a la cancha”, le reclamó.

Guercio también exclamó que “en la vida” hizo eso, como queriendo establecer que no le importa mucho su imagen cuando se trata de prerararse para estar un contexto de partido de fútbol, pero inmediatamente se rectificó. “Bueno, no. Estoy mintiendo. En los países donde Sergio jugó sí, porque iban todas emperifolladas”, admitió.

Cabe recordar que la trayectoria profesional del ex arquero de la selección argentina lo llevó por el continente europeo, empezando en el AZ Alkmaar de Países Bajos, pasando por Sampdoria y Venezia en Italia, el principado de Mónaco y el Manchester United inglés, todos lugares de alta moda y donde no podía ser menos que las esposas de los compañeros de "Chiquito". “Ahora me maquillo más regia y todo”, le confesó Eliana a Santiago, pero en lo que más se preocupa es en alentar a su marido, que desde sus inicios en Racing lo sigue a donde va.