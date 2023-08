Por qué Lionel Messi y Antonela Roccuzzo no encontraron casa en Miami

Ya pasó poco más de un mes desde que Lionel Messi arribó a Miami y consiguió muchas cosas, pero le falta algo primordial, ya que con Antonela Roccuzzo todavía no encontraron una casa para establecerse como familia en esta nueva etapa de sus vidas

Ganar la Leagues Cup con el Inter fue el primer paso ideal para el capitán de la selección argentina en términos deportivos, pero se está haciendo cada vez más largo el proceso de encontrar una vivienda que cumpla los requerimientos que desea para afincarse con su esposa y sus tres hijos, Thiago (10), Mateo (8) y Ciro (5). Actualmente se encuentran alquilando un piso en un hotel, algo que no les estaría siendo algo cómodo.

En este contexto, el periodista argentino Javier Ceriani habló en Implacables (magazine que se emite en Canal 9) y profundizó en lo difícil que le está siendo a la familia Messi encontrar un hogar. “Todavía no encontraron su nidito de amor, o sea, todavía no encontraron la casa donde quieren vivir. Están rentando. Esto es un problema porque él (Lionel) no quiere siquiera subir en un elevador de la Torre Porche y que alguien le diga ‘Hola, Messi. ¿Cómo estás?’”, explicó.

Manteniéndose en este deseo del futbolista de encontrar esa paz, el periodista agregó: “Está harto. Quiere tener su casa, que cuando él llegue no le hable nadie que no sea su familia. Y estos edificios, por más glamorosos que sean, de millones de dólares que valen, siempre te encontrás a alguien en el elevador, en el lobby, en seguridad, el que cuida la piscina…”.

Ante esta necesidad del astro del fútbol, han aparecido oportunistas. Según contó Ceriani, “le han querido vender unas casas en 70 millones de dólares, que es en esta isla de Indian Creek donde vive la hija de Donald Trump, pero tampoco la pavada, pero la verdad es que todavía no ha comprado casa”. Habrá que ver si esta novela se cierra con un final feliz, porque si Messi está feliz, el Inter, Miami y gran parte del mundo también lo estará.