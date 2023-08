La gravísima frase de Dady Brieva sobre la economía argentina que generó repudio

Es un hecho que cada vez que aparece Dady Brieva, viene consigo un nuevo conflicto. Es que en las últimas horas volvió a estar envuelto en una polémica en Uruguay. Tras haber protagonizado un controversial episodio días atrás, habiendo hecho varias chicanas y críticas hacia los hermanos uruguayos con su clásico humor ácido, el humorista volvió a estar en el foco de las miradas.

Como para poner paños fríos con la audiencia del país vecino, Dady Brieva estuvo en el programa televisivo 'Algo contigo', ciclo que repasa las novedades del mundo del espectáculo, y habló sobre la coyuntura de Argentina.

El humorista otra vez envuelto en una polémica

El presentador del programa, Luis Alberto Carballo, arrancó: "Está complicado allá"; a lo que el artista argentino le respondió afirmó con un contundente: "Muy". Por lo que el conductor se dio la oportunidad de opinar: "Está complicado para revertir esta situación, tienen que pasar muchas cosas. Capaz que las cosas que pasan no son las mejores, pero bueno van a pasar. Es difícil".

Pero la respuesta del humorista no fue la más oportuna: “Yo estoy bien, a mí no me mueve la aguja. Es literal. Yo estoy bien económicamente". Ante semejante afirmación, Carballo se vio en la obligación de retrucar: "Pero tenés un cincuenta por ciento de la Argentina empobrecido, pasando hambre".

Y Dady Brieva, con un tono más elevado y enojado, lanzó: "Vamos a ir a elecciones como van a ir ustedes el año que viene y elegirán. Qué querés que haga yo, no soy ministro de Economía, qué soy yo".

El ida y vuelta continuó hasta que el host de 'Algo Contigo' manifestó: ""Pero vos tenés un programa. Uno ve a personas militantes, sos un militante, defendiendo lo indefendible. Ese es el tema. Porque vos me decís 'yo estoy bien', y dónde está todo aquello que hablamos de que todos tenemos que estar bien".

Dady Brieva en su programa 'Peronismo para todos'

En un nivel de hartazgo, el ex Midachi concluyó: "No, vos me dijiste qué iba a pasar con todo, y yo te dije que yo no sé qué va a pasar. Pasará lo que tenga que pasar".

Este suceso se sumó al ocurrido el domingo post PASO en Argentina, con la flamante victoria de Javier Milei por La Libertad Avanz, en el programa que conduce Dady Brieva, 'Peronismo para todos', por C5N, ya que comenzó bromeando: “Ya avisándole a la gente que el próximo domingo se va a llamar ‘Libertad para todos’ en vez de ‘Peronismo para todos’”.